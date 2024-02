Еквадор дава на Украйна стари хеликоптери, получава нови от САЩ

Еквадорските военновъздушни сили се подготвят да прехвърлят и шест противовъздушни ракетни системи "Оса-AKM" в САЩ. Те след това ще бъдат предоставени на Киев, информират Infodefensa.com и Militarnyi.

The United States will supply Ecuador with an undetermined number of UH-60A/L Black Hawk helicopters to replace the Mi-17 helicopters to be transferred to Ukraine.



