Ето кои държави ще се присъединят към предложения от Тръмп Съвет за мир

Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Катар са приели поканата да се присъединят към т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на съвместно изявление на Рияд и Абу Даби. В текста се посочва, че всяка страна ще подпише документи за присъединяване в съответствие със вътрешните си правни процедури.

Инициатива за разрешаване на глобални конфликти

Кувейт също приема поканата за членство в Съвета за мир, съобщи външното министерство на страната.

Тръмп покани десетки световни лидери да се присъединят към неговата инициатива, насочена към разрешаване на глобални конфликти, въпреки че дипломати се опасяват, че този формат може да навреди на работата на ООН.

Церемонията по подписването на хартата на Съвета за мир за Газа ще се проведе на 22 януари по време на Световния икономически форум в Давос. Поканата от Тръмп до държавните и правителствените глави беше публикувана от журналиста на Axios Барак Равид. Тръмп отдавна е яростен критик на Съвета за сигурност на ООН, твърдейки, че организацията не реализира пълния си потенциал.

Сега изглежда, че той се опитва да изгради свой собствен международен мироопазващ орган, в лицето на Съвета за мир, коментира Мая Унгар, анализатор на ООН в Международната кризисна група. "Според някои това е нов алтернативен модел на Съвета за сигурност на ООН. Според други това е опит на президента Тръмп да завземе властта, за да демонстрира надмощие над останалите държави", заяви Унгар пред ABC. "Особено след като Доналд Тръмп ще има правомощието по същество да налага едностранно вето върху всяко решение", допълни тя.

Съветът за мир е един от четирите нови комитета, назначени от САЩ, за да наблюдават възстановяването и управлението на Газа след повече от 2 години боеве между Израел и "Хамас". Като част от този план, съветът ще контролира технократичен палестински орган, който да управлява Ивицата. Тръмп се самоназначи за председател на борда, който се очаква да се събира поне веднъж годишно. Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете, но той има право да налага вето. Така Тръмп ще има последната дума.

