САЩ задържаха и руския танкер "Олина". Още 15 танкера се опитват да избягат

В момента американските военни провеждат операция по задържането на "Олина" в Карибско море близо до Тринидад. Това е петото подобно задържане на кораби през последните седмици като част от усилията на Вашингтон за контрол на износа на венецуелски петрол, съобщи американски служител, цитиран от Ройтерс.

Смята се, че "Олина" е част от руския сенчест флот като фалшиво е регистиран в публичната база данни за корабоплаване Equasis под знамето на Източен Тимор. Танкерът преди това е напуснал водите на Венецуела.

Според Главното разузнавателно управление на Украйна, "Олина" се е използвал за износ на петрол и петролни продукти в нарушение на санкциите на Г-7 от руски пристанища в Балтийско и Черно море, както и от Тихоокеанския регион, предимно за Китай, Индия и Турция. Танкерът е бил обект на санкции от САЩ, Великобритания, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Нова Зеландия.

Според NYT, САЩ преследват група от общо 16 санкционирани танкера, превозващи венецуелски петрол, включително кораби под руски флаг. След като "Олина" е задържан, останалите 15 танкера се опитват да пробият блокадата.

Още: Тръмп: Руската подводница бързо офейка при появата на американските части (ВИДЕО)

Съобщава се, че един от корабите е променил името си на "Галилео" и е преминал под руски флаг, а поне още три танкера се готвят да направят същото.

С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"