Искане САЩ да бъдат изключени от Световното първенство по футбол

САЩ трябва да бъдат изключени от Световното първенство по футбол през лятото заради нарушенията на международното право от страна на президента Доналд Тръмп. Това поискаха над 20 британски депутати.

Междупартийната група призова ФИФА да обмисли изключването на Съединените щати заради действията на страната във Венецуела и "завоалираните и явни заплахи" на президента срещу Дания, Куба и Колумбия, пише The ​​Mirror.

Тръмп е обвинен в нарушаване на международното право заради операцията, при която американски командоси заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро и го транспортираха до съд в САЩ.

"ФИФА е лицемерна"

Гневната реакция е породена и от съобщенията на Белият дом, че обмисля анексирането на датската територия Гренландия. Освен това Тръмп предупреди колумбийския президент Густаво Петро да "внимава", намеквайки, че може да сподели същата съдба като Медуро. Той също така заяви, че Куба е "готова да падне" и допълни, че САЩ "ще трябва да направят нещо" с Мексико.

Сега 21 депутати на Острова призоваха за забрана на САЩ да участват в големи световни спортни събития.

Предложението дойде от депутата от Лейбъристката партия Брайън Лейшман. "Това е пълно лицемерие от страна на международната общност и на спортните организации. ФИФА твърди, че не е политически ангажирана, но връчва награди на Доналд Тръмп", заяви той.

През декември световната футболна организация връчи на Тръмп първата си награда за мир на ФИФА.

"Нека бъдем последователни. Това е нахлуване в суверенна нация и отвличане на президент", възмути се Лейшман.

"Много съм критичен към Мадуро, искам да бъда съвсем ясен по този въпрос, но това, което видяхме, е нарушение на международното право. Вижте как е била третирана Русия, което е абсолютно правилно, просто искам да има същата последователност", допълни той.

"Спортните събития не трябва да се използват за легитимиране"

В предложението се посочва, че поведението на Тръмп "подкопава международния ред, основан на правила", и се твърди, че спортните събития "не трябва да се използват за легитимиране или нормализиране на нарушения на международното право от страна на могъщи държави".

Източник: Getty Images

Групата възмутени политици е на мнение, че британското правителство трябва да се противопостави на "двойните стандарти при прилагането на международните норми".

САЩ е домакин на надпреварата, като в момента е аутсайдер с коефициент 50/1 за титлата през юли. Американският отбор се е класирал за 11 турнира от 1930 г. насам, като този път е в група с Парагвай и Австралия.

Британското правителство поиска Белият дом да изложи правните си аргументи за операцията във Венецуела. В същотовреме Великобритания заяви, че подкрепя Дания след заплахата на Тръмп да анексира Гренландия от съображения за националната сигурност на Америка. Британският премиер Киър Стармър заяви, че народът на Гренландия и Дания трябва да реши съдбата на острова.

