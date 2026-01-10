Нови протести в САЩ след смъртоносна стрелба в Минеаполис (ВИДЕА)

Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) продължават след фаталната стрелба на 37-годишна жена в Минеаполис, като демонстрациите се разпространиха в няколко други щата на САЩ, предаде ДПА, цитирана от БТА. Десетки студенти са се присъединили към митинги в Минеаполис, протестирайки срещу присъствието на служители на миграционната служба. Днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.
◼️ Thousands of protesters march through downtown Minneapolis, holding a vigil and calling for justice and accountability after a woman was shot dead by an ICE agent during an enforcement operation— Anadolu English (@anadoluagency) January 9, 2026
▶️ Demonstrators chant her name as they demand action and accountability pic.twitter.com/2mfJj2FdbB
Коалиция от правозащитни и мигрантски организации твърдят, че акциите "трябва да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища".
37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължават.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей повтори критиките си, заявявайки, че агенцията вреди на местната икономика, демокрацията и обществената сигурност. Той призова за задълбочено и прозрачно разследване с участието на правоохранителните органи на щата Минесота.
WATCH: Protestors gathered outside Providence City Hall last night in response to the deadly ICE shooting in Minneapolis this week. Details: https://t.co/OGyqVJouHC pic.twitter.com/J3Jtp1G0l5— WPRI 12 (@wpri12) January 9, 2026
Министерството на правосъдието на САЩ възложи на ФБР да ръководи разследването. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че федералното правителство няма да сътрудничи с властите на Минесота, които той нарече "корумпирани".