Япония на прага на предсрочни избори

Японският премиер Санае Такаичи обмисля възможността в идните седмици да предизвика предсрочни избори, за да се възползва от силната подкрепа за правителството си, предаде Франс прес, като се позова на местни медии. През октомври Такаичи стана първата жена министър-председател на Япония, а кабинетът ѝ се ползва с рейтинг на одобрение от около 70%.

Крехка политическа среда

Но управляващият ѝ блок разполага с много крехко мнозинство във важната долна камара на парламента, което му пречи да реализира амбициозната си политическа програма. Затова тя обмисля да разпусне камарата в началото на новата парламентарна сесия на 23 януари.

Това означава, че е "много вероятно в началото или средата на февруари да има предсрочни избори".

Когато бе избрана, Такаичи стана петият премиер на Япония за последните пет години, а за кратко тя дори управляваше с правителство на малцинството.

Нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП) и коалиционният ѝ партньор Партията на японското възстановяване през ноември си върнаха мнозинството в долната камара, след като към ЛДП се присъединиха още трима депутати. В горната камара управляващият блок остава в малцинство.

Такаичи се надява, че по-голямо мнозинство ще ѝ помогне да претвори в реалност програмата си за "проактивни" фискални разходи и укрепване на сигурността на Япония чрез засилване на разузнавателния ѝ капацитет. Това може да помогне на премиера и да намери изход от задънената улица в спора с Китай.

Връзките между двете страни се влошиха, след като през ноември Такаичи каза, че Токио може да предприеме военна намеса в защита на Тайван, ако Пекин нападне самоуправляващия се остров, който смята за своя територия.

Китай обяви широкообхватна забрана за износа на стоки за Япония с възможна "двойна употреба", които биха могли да бъдат използвани и за военни нужди, а както се твърди, е започнал да прави спънки и в експорта на редкоземни метали, които са от решаващо значение за производството на всичко от електромобили до ракети.

Миналия месец Такаичи каза, че "винаги е готова" да води диалог с Пекин.