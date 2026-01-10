Тръмп с нова теза: Гренландия като щит срещу Русия и Китай

САЩ трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят окупацията ѝ от Русия или Китай в бъдеще. Това заяви президентът Доналд Тръмп. "Ще направим нещо в Гренландия, независимо дали им харесва или не. Защото, ако не го направим, Русия или Китай ще превземат Гренландия и няма да позволим на Русия или на Китай да са ни съседи", заяви Тръмп пред репортери в Белия дом по време на среща с ръководители на петролни компании.

ОЩЕ: Планът на европейците отвътре: Как да спасят Гренландия от Доналд Тръмп?

Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да придобият Гренландия, въпреки че вече имат военно присъствие на острова съгласно споразумение от 1951 г. Според него подобни споразумения не са достатъчни, за да гарантират защитата на Гренландия. Островът с 57 000 население души е автономна територия на Дания.

"Вие защитавате собствеността. Не защитавате наеми. И ние ще трябва да защитаваме Гренландия. Ако не го направим, Китай или Русия ще го направят", каза Тръмп. "Бих искал да сключа сделка, знаете, по лесния начин, но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния", добави той.

Тръмп и служители на Белия дом обсъждат различни планове за поставяне на Гренландия под контрола на САЩ, включително потенциално използване на американските въоръжени сили и еднократни плащания на гренландците като част от опит да ги убедят да се отделят от Дания и евентуално да се присъединят към САЩ.

ОЩЕ: "Ако Русия или Китай изстрелят ядрена ракета...": Джей Ди Ванс атакува Европа за Гренландия (ВИДЕО)

Лидерите в Копенхаген и в цяла Европа през последните дни реагираха негативно на американските претенции по отношение на Гренландия. САЩ и Дания са съюзници в НАТО, обвързани от споразумение за взаимна отбрана.

Във вторник Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания публикуваха съвместно изявление, в което се казва, че единствено Гренландия и Дания могат да решават въпроси, отнасящи се до техните отношения.