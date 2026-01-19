Гренландски политик: Знаем какво е станало с коренното население на Америка, и ние сме хора с различен цвят на кожата (ВИДЕО)

Гренландският политик от "Партията на сътрудничеството" Тили Мартинусен изрази опасения, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще прояви расистка политика, ако САЩ поемат контрола над Гренландия, и че при такъв сценарий хората там ще изгубят правата си. "Не искаме да бъдем богати като американците. Вижте колко са алчни, дори се опитват да нападат приятелите си", каза тя за заплахите на Тръмп да завземе най-големия остров на Земята, който е част от Кралство Дания.

"Дори и да има полезни изкопаеми и нефт под земята ни – а те струват много повече – пак няма да се продадем", категорична е Мартинусен, която беше член на гренландския парламент от 2018 до 2021 г. Гренландия има собствени органи на самоуправление, макар да е датска територия.

"Вероятно ще ни отнемат правата"

"Знаем какво се случи с коренното население в Аляска и с американските индианци. Земята им беше отнета и не се отнасяха добре с тях. Виждаме с кого се обгражда Тръмп – хора от бялата раса – а ние не сме бели. Ние сме цветнокожи. Знаем, че вероятно ще ни отнемат правата", твърди Тили Мартинусен.

Коментарите ѝ идват, след като Тръмп заплаши да наложи допълнителни 10-процентови мита върху стоки от 8 държави от Европа и НАТО, които се противопоставят на политиката му да поеме контрол над Гренландия. Той заяви, че от 1 февруари ще въведе тарифите за Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Великобритания, Франция, Германия и Нидерландия и че те ще важат, докато не се сключи сделка, при която САЩ да купят Гренландия.

Богатата на природни ресурси територия, която е от стратегическо значение заради местоположението си между Северния ледовит океан и Атлантическия океан, разпали отново дебат сред евролидерите и съюзниците от НАТО доколко може да се разчита на Доналд Тръмп като съюзник.

