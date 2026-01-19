Пекин към Тръмп: Спри да използваш "китайската заплаха" за егоистичните си цели (ВИДЕО)

Пекин отново призова САЩ да престанат да използват „китайската заплаха” като оправдание за амбициите си да завземат Гренландия. Коментарът на говорителя на външното министерство Гуо Дзякун е в отговор на думите на американския президент Доналд Тръмп, който твърди, че най-големият остров на Земята е заобиколен от "руски и китайски кораби" - затова представлява ключова зона за националната сигурност на Съединените щати.

Пекин: Спрете да използвате "китайската заплаха"

„Китай многократно е изразявал позицията си по въпроса за Гренландия. Международното право, основано на целите и принципите на Хартата на ООН, е в основата на настоящия международен ред и трябва да бъде защитено”, заяви пред репортери в Пекин говорителят Дзякун.

„Призоваваме САЩ да престанат да използват така наречената „китайска заплаха“ като претекст за преследване на егоистични интереси“, добави Гуо, цитиран от Анадолската агенция.

Той отговаряше в конкретика на въпрос относно заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи допълнителна 10% митническа такса на страните, които са против плановете му за придобиване на Гренландия. Става въпрос за Дания (част от която е Гренландия), Швеция, Норвегия, Финландия, Великобритания, Германия, Франция и Нидерландия.

Гренландия, самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания, отдавна привлича интереса на САЩ поради стратегическото си местоположение и огромните си минерални ресурси, както и поради предполагаемите опасения от нарастващата активност на Русия и Китай, по думи на Тръмп. Той ногократно е обещавал да придобие острова и не е изключвал възможността да го направи с военни средства.

Дания и Гренландия отхвърлиха предложенията за продажба на територията, потвърждавайки датския суверенитет над острова.

След обявяването на заплахата за митата от страна на Тръмп осемте европейски държави, които са и членки на НАТО, издадоха съвместна декларация, в която осъдиха заплахата на САЩ и потвърдиха ангажимента си към сигурността в Арктика.

