Украйна вече не е тема №1 в Давос, Тръмп зарадва Путин

Лидерите на Европейския съюз изместват на заден план въпроса за гаранциите за сигурността на Украйна заради Гренландия по време на преговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос, където тази седмица се провежда Световният икономически форум. Според източници на Financial Times евролидерите първоначално са планирали да използват събитието именно за такива разговори, но сега приоритетите са се променили. Медията съобщава, че днешната среща на съветниците по национална сигурност в Давос ще се фокусира върху Гренландия, макар първоначално фокусът да е бил Украйна.

"Морков" и "тояга"

Като цяло, въпросът за Украйна е бил изместен на заден план на форума чрез комбинация от тактики в стил „морков и тояга“ – а именно начини, по които Брюксел би могъл да отговори на заплахата от нови мита на Тръмп, заедно с предложения за деескалация.

Преди три дни лидерите на ЕС се готвеха да прекарат тази седмица в Давос, за да убедят Тръмп да обещае гаранции за сигурността на Украйна след войната. Днес те се събуждат с въпроса дали изобщо могат да се доверят на обещанията му, се казва в статията.

„Как можеш да седнеш на масата с този човек и да обсъждаш неговите гаранции за сигурност за Украйна? Не можеш да му вярваш, освен ако не пренебрегнеш реалността“, цитиран е да казва неназован дипломат.

56-ата сесия на Световния икономически форум се провежда в Швейцария от 19 до 23 януари. Очаква се да присъстват над 60 държавни и правителствени ръководители. Очаква се лидерите на ЕС да проведат извънредна среща на върха по-късно тази седмица, предварително насрочена за четвъртък, след срещите с Тръмп в Давос.

Митата на Тръмп и реакцията на ЕС

На 17 януари американският президент обяви нови тарифи от 10% срещу 8 страни, които не са съгласни с неговите претенции към Гренландия. Той подчерта, че ако САЩ не придобият острова до 1 юни 2026 г., митата ще се повишат до 25%. Държавите, набелязани от републиканеца, са Дания (към която Гренландия принадлежи), Норвегия, Швеция, Финландия, Франция, Германия, Великобритания и Нидерландия.

В отговор осемте страни, които са членки на НАТО, издадоха съвместна декларация, като заявиха, че такива действия подкопават трансатлантическите отношения.

Европейският съюз също обмисля налагането на мита на САЩ в отговор на заплахите на Тръмп, използвайки най-мощния си инструмент, създаден първоначално за спиране на китайското влияние върху Европа:

Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на САЩ в Давос

Междувременно Axios съобщава, че Кирил Дмитриев - специален пратеник на руския диктатор Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции - ще присъства на форума в Давос за първи път от началото на пълномащабната руска инвазия, за да проведе преговори с американска делегация.

Твърди се, че той ще се срещне с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят 20-точковия мирен план за Украйна, съставен съвместно от Вашингтон и Киев.

