Грешка на AI прати невинна жена в затвора за 6 месеца

Американка губи всичко поради грешка на AI. И всичко това, защото полицията се доверява на изкуствен интелект. 50-годишната Анджела Липс прекарва близо 6 месеца в затвора в Тенеси поради грешка в система за разпознаване на лица, базирана на изкуствен интелект. Полицията погрешно я идентифицира като заподозряна в банкова измама, въпреки факта, че по това време е била далеч от местопрестъпленията.

ОЩЕ:

Тя е арестувана, докато гледа внуците си, и прекарва 108 дни в затвора без гаранция.

Банкови извлечения доказаха невинността ѝ, но полицията реагира едва след пет месеца.

Поради продължителното си лишаване от свобода, Липс губи дома, колата и кучето си.

Полицията така и не ѝ се извинява.