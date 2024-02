Хилари Клинтън осмя Тъкър Карлсън: "Журналистът" от САЩ, който говори като Путин (ВИДЕО)

В интервю по MSNBC Хилари Клинтън казва, че Карлсън е подиграван в руските медии. „Руските медии му се подиграват (…) той е като кученце.” Хилъри Клинтън реагира на съобщението, че Карлсън ще интервюира Путин. Той е „полезен идиот“, казва Клинтън.

Карлсън публично изразява опозицията си срещу подкрепата на САЩ за Украйна, твърдейки, че американските градове са пострадали в резултат на това, че Конгресът и Белият дом предоставят милиарди долари помощ на страната.

„Той казва неща, които не са верни. Той повтаря пакета лъжи на Владимир Путин за Украйна, така че не виждам защо Путин не би му дал интервю“, каза Хилари Клинтън. Тя изразява учудването си защо Тръмп би вярвал на Путин.

"Russian media, they make fun of him […] he’s like a puppy dog." Hillary Clinton reacts to announcement Carlson will interview Putin: He’s a "useful idiot"



"He says things that are not true. He parrots Vladimir Putin’s pack of lies about Ukraine, so I don’t see why Putin… pic.twitter.com/JR1P4MBfnL