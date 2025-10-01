Илон Мъск ще представи огромен конкурент на "Уикипедия"

Предприемачът Илон Мъск се готви да представи конкурент на уеб базирана енциклопедия със свободно съдържание "Уикипедия", предаде ДПА. Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia. Мъск, който е собственик на социална медия X, каза, че новата услуга ще бъде "огромно подобрение" спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци.

Милиардерът от доста време обвинява "Уикипедия" в политическа пристрастност, твърдейки, че тя отразява леви възгледи. Както знаем, Илон Мъск все повече се придържа към десни позиции. Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok на xAI, който Мъск описва като "максимално търсещ истината".

Grok обаче предизвика известни противоречия през последните месеци, след като отправи антисемитски забележки, които компанията на Илон Мъск отдаде на погрешно програмиране, припомня БТА.

Скандалът с Grok

Снимка: iStock

По-рано през годината чатботът Grok се озова в центъра на скандал, след като медии и потребители забелязаха, че той публикува антисемитски коментари в отговор на заявки на потребители, като същевременно възхвалява Адолф Хитлер. Журналистите свързаха това с неотдавнашна актуализация на модела. Разработчиците реагираха, като изтриха тези публикации и временно спряха бота.

Освен това Grok беше разкрит да прави остри изказвания по адрес на Украйна, Русия, Турция и Полша. Турските власти блокираха чатбота и започнаха разследване, след като Grok направи обидни забележки за президента Ердоган, както и за основателя на Турската република Мустафа Кемал Ататюрк и пророка Мохамед. Полша също заяви, че възнамерява да се оплаче от компанията на Илон Мъск пред Европейската комисия - Варшава е възмутена от обидите на Grok към полски политици, сред които и Доналд Туск.