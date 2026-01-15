Имиграционен на Тръмп пак стреля в Минеаполис - венецуелец го нападнал с лопата (ВИДЕО)

Агент на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) е в болница, след като е бил нападнат по време на опит да арестува гражданин на Венецуела в Минеаполис на 14 януари вечерта, твърди Министерството на вътрешната сигурност. Агентът е бил нападнат от двама души, докато се е опитвал да спре за проверка незаконен имигрант от южноамериканската страна, гласи информацията на ведомството.

Служителят на ICE е стрелял с пистолета си по време на предполагаемата атака, защото се е „страхувал за живота и безопасността си“.

Един от венецуелските заподозрени е бил прострелян, но състоянието му е стабилно и в момента е в ареста, съобщи Министерството на вътрешната сигурност. Заподозреният е бил пуснат в страната по време на администрацията на Джо Байдън през 2022 г., допълват властите.

Атака с лопата

Инцидентът е започнал около 18:50 ч. местно време, когато федералните правоохранителни органи са се опитали да спрат автомобил. Според министерството, когато служител настигнал заподозрения и се опитал да го задържи, венецуелецът оказал съпротива и „нападнал полицая с насилие“.

Двама други души излезли от близък апартамент, докато служителят на ICE и заподозреният се борели на земята, и нападнали полицая с лопата за сняг и дръжка на метла. Първоначалният заподозрян се е освободил по време на спречкването и също е започнал да удря полицая с лопата.

An ICE agent opened fire on a Venezuelan in Minneapolis: unrest has resumed in the city



During an arrest, a Venezuelan citizen attacked an ICE officer with a shovel. The agent fired a shot and wounded the man.



The officer himself was also injured and hospitalised.



Following… pic.twitter.com/eNKqKRE5HG — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Агентът на ICE е произвел изстрели в самоотбрана, за да „защити живота си“, заявиха от министерството. Заподозреният е бил улучен в крака. И тримата участници в сблъсъка с агента се барикадирали в апартамент, преди да бъдат задържани.

Политически престрелки

„Това нападение срещу друг смел член на правоприлагащите органи се случи, докато най-висшите лидери на Минесота, губернатор Уолц (Тим Уолц от Демократическата партия - бел. ред.) и кметът Фрей (Джейкъб Фрей, също от демократите), активно насърчават организирана съпротива срещу ICE и федералните правоприлагащи органи“, се казва в изявлението на министерството.

Ведомството добави, че „омразната реторика и съпротивата на двамата лидери срещу мъже и жени, които просто се опитват да си вършат работата, трябва да приключат“.

Гледната точка на заместник-генералния прокурор Тод Бланш е същата - той обвини губернатора Тим Уолц и кмета Джейкъб Фрей. "Аз съм решен да ви спра да извършвате тероризъм с всички необходими средства. Това не е заплаха. Това е обещание", каза Бланш в тона на администрацията на Доналд Тръмп.

Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг разкритикува Уолц в X след инцидента. „Бандити нападат полицай с лопата след спиране на незаконен имигрант в Минеаполис, ОСВОБОДЕН ОТ БАЙДЪН“, заяви той. „Може би са се вдъхновили от неудачника Тим Уолц, който непрекъснато преследва полицаите ден след ден".

Самият Уолц отвърна спокойно в X: "Знам, че сте ядосани. И аз съм ядосан. Доналд Тръмп иска насилие по улиците. Но Минесота ще остане остров на достойнство, справедливост, общност и мир. Не му давайте това, което иска".

State investigators have been on the scene in North Minneapolis.



I know you’re angry. I’m angry. What Donald Trump wants is violence in the streets.



But Minnesota will remain an island of decency, of justice, of community, and of peace.



Don’t give him what he wants. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 15, 2026

Инцидентът се случва по-малко от седмица след като 37-годишната Рене Никол Гуд беше убита от агент на ICE в Минеаполис, след като според твърденията на властите се е опитала да го прегази с колата си. Случаят предизвика протести в Минесота.

