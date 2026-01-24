Имиграционните в Минеаполис пак застреляха човек (ВИДЕО)

Агенти на американската имиграционна служба (ICE) са застреляли мъж в Минеаполист - там, където напрежението заради действията на имиграционните от началото на 2026 година е най-високо. Това е станало, след като и днес имаше масови протести с искане имиграционните да се махат от града.

Според материали в американски медии, имиграционните агенти първо са свалили 37-годишен мъж на земята, ударили са го няколко пъти и след това го застреляли. Свидетели казват, че са чули поне пет изстрела.

⚡️ ICE agents shoot a man in Minneapolis



Earlier, the city saw massive protests demanding the abolition of ICE. According to reports, immigration officers first pinned the man to the ground, struck him multiple times, and then shot him. Witnesses reported hearing at least five… pic.twitter.com/5i8yHarPpx — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2026

Местният информационен канал Bring Me The News съобщава, че жертвата е била откарана в болница, където, според началника на полицията в града, по-късно е починала. Fox News обаче съобщава, че задържаният е бил въоръжен и е оказал съпротива на имиграционните служители. Първоначалната информация е, че убитият е бял мъж, американски гражданин - това каза началникът на градската полиция в Минеаполис Брайън О'Хара.

Министерството на вътрешната сигурност заяви, че жертвата се е приближила до служителите на ICE с 9-милиметров полуавтоматичен пистолет. "Служителите са се опитали да обезоръжат заподозрения, но въоръженият заподозрян е оказал яростна съпротива", се казва в изявлението.

Това се случва по-малко от три седмици след като агенти на ICE в Минеаполис застреляха 37-годишната Рене Гуд - човек, който на доброволни начала е наблюдвал и правил оценки за гражданска организация как работят агентите.

"Току-що говорих с Белия дом след поредната ужасяваща стрелба от федерални агенти тази сутрин. Това е отвратително. Президентът трябва да прекрати тази операция. Изведете хиляди необучени и носещи насилие агенти от Минесота. Веднага", заяви губернаторът на Минесота Тим Уолц.

Още от петък, 23 януари, хиляди жители на Минеаполис излязоха на улицата, за да протестират срещу ICE, въпреки че температурите паднаха до -29 градуса по Целзий. Междувременно в града избухнаха нови протести в отговор на стрелбата.

