Исторически полет: Ню Йорк смени жълтите коли с летящи таксита (ВИДЕО)

Изцяло електрически самолет извърши демонстрационни полети от Манхатън до международното летище "Джон Ф. Кенеди", нещо, което операторът се надява да стане ежедневно явление на различни места по света. Компанията Joby Aviation започна едноседмична серия от тестови полети за своето електрическо въздушно такси в Ню Йорк, отбелязвайки първите демонстрации на eVTOL от точка до точка.

ОЩЕ: Мечтите на Европа за летящи таксита се разпадат

Представители на компанията нарекоха това исторически момент, отбелязвайки, че това е първият път, когато eVTOL работи до и от голямо регионално летище.

Електрическият самолет, който прилича на гигантски дрон, захранван с батерии, може да превозва петима души, включително един пилот. Той излита вертикално - като хеликоптер, след което някои от витлата се накланят, за да задвижат самолета напред. Компанията твърди, че те са по-тихи от хеликоптерите.

Целта е съществуващите хеликоптерни площадки в Долен и Среден Манхатън да се свържат с международното летище "Джон Ф. Кенеди". Това ще съкрати времето до еърпорта на по-малко от 10 минути, вместо двучасовото пътуване с такси.

Joby Aviation has begun a week-long series of test flights for its electric air taxi in New York City, marking the first point-to-point eVTOL demonstrations in the city.



The aircraft flew from JFK Airport to multiple Manhattan heliports,… pic.twitter.com/THQDMhS6ZT — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2026