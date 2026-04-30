Исторически полет: Ню Йорк смени жълтите коли с летящи таксита (ВИДЕО)

30 април 2026, 7:15 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Изцяло електрически самолет извърши демонстрационни полети от Манхатън до международното летище "Джон Ф. Кенеди", нещо, което операторът се надява да стане ежедневно явление на различни места по света. Компанията Joby Aviation започна едноседмична серия от тестови полети за своето електрическо въздушно такси в Ню Йорк, отбелязвайки първите демонстрации на eVTOL от точка до точка.

ОЩЕ: Мечтите на Европа за летящи таксита се разпадат

Представители на компанията нарекоха това исторически момент, отбелязвайки, че това е първият път, когато eVTOL работи до и от голямо регионално летище.

Електрическият самолет, който прилича на гигантски дрон, захранван с батерии, може да превозва петима души, включително един пилот. Той излита вертикално - като хеликоптер, след което някои от витлата се накланят, за да задвижат самолета напред. Компанията твърди, че те са по-тихи от хеликоптерите.

Целта е съществуващите хеликоптерни площадки в Долен и Среден Манхатън да се свържат с международното летище "Джон Ф. Кенеди". Това ще съкрати времето до еърпорта на по-малко от 10 минути, вместо двучасовото пътуване с такси.

Виолета Иванова Отговорен редактор
