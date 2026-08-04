Броят на загиналите при земетресенията във Венецуела продължава да расте

Броят на загиналите при двете земетресения, които удариха Венецуела на 24 юни, е достигнал до 6125, съобщи в понеделник председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс. Според графичните данни, които той оповести в Телеграм, близо 61 хиляди души са получили медицинска помощ в болници. Той допълни, че до момента са отстранени 16,5 процента от развалините след земетресенията.

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,Хорхе Родригес е брат на и.д. президента Делси Родригес. Тя защити реакцията на властите след трусовете от критиките, че военният персонал и другите държавни служители са пристигнали късно и не са направили достатъчно да помогнат на пострадалите от земетресенията. Двете земетресения на 24 юни с магнитуд съответно от 7,2 и 7,5 по Рихтер раниха и оставиха без дом десетки хиляди жители на Венецуела.

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