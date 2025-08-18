Юнайтед не спира с трансферите! Хвърли око на новоизгрял английски талант

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Полузащитникът на Кристъл Палас Адам Уортън може да продължи кариерата си в друг клуб, според Talksport. Манчестър Юнайтед се интересува от 21-годишния англичанин. „Червените дяволи“ обмислят възможността да привлекат английския национал. Самият футболист възнамерява да остане в Кристъл Палас.

През сезон 2024/25 Уортън изигра 27 мача, в които направи 2 асистенции. Договорът му с Кристъл Палас е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 45 милиона евро.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
