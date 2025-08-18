Срещата Тръмп-Путин:

Зеленски вече е в САЩ, провежда среща със специалния пратеник Уиткоф (ВИДЕО)

18 август 2025, 17:45 часа 282 прочитания 0 коментара

Украинският президент Володимир Зеленски вече кацна в САЩ и в момента във Вашингтон провежда среща със специалния пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог. Срещата е непосредствено преди срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, съобщи "Укринформ". Подробностите са, че срещата се провежда в хотел Hay-Adams, недалеч от резиденцията на Белия дом.

След срещата на Тръмп със Зеленски по програма трябва да последват и разширени разговори с европейски лидери.

Припомняме, че източници на Axios разкриха, че в Белият дом са нервни дали Зеленски ще се появи на срещата в Овалния кабинет с костюм. Тръмп е в стрес ще носи ли Зеленски костюм на срещата, Белия дом с изрично питане до Киев

Какво предстои тази вечер

The Hill публикува подробен график на срещата между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС. Според информацията: 

  • в 19:00 ч. българско време — пристигане на европейските лидери в Белия дом;
  • в 20:00—20:15 българско време -  Тръмп и Зеленски се насочват към Овалния кабинет за преговорите;
  • в 21:15—21:30 българско време - среща на Тръмп с европейските лидери и групова снимка в Крос Хол;
  • в 22:00 българско време — среща на Тръмп и лидерите на ЕС в Източната зала по ключови въпроси, в която ще участва и Зеленски.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна
