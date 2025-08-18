Американските визи за българи стават мираж? Затягат контрола с нови мерки от 2 септември

От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2), съобщиха от посолството в София. Критериите за освобождаване от интервю се затягат и виза рядко ще бъде издавана само въз основа на документи, става ясно от публикацията на департамента.

Според новите правилa повечето кандидати - включително лица под 14 и над 79 години - ще трябва да се явят лично на интервю. Изключение от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последната 1 година. Те могат да подадат документи по пощата, при условие че:

кандидатстват повторно до 12 месеца след изтичане на визата;

навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;

кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;

досега нямат отказана виза и отговарят на условията.

Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю, отбелязват още от департамента.

Припомняме, че на този фон Великобритания вече сложи край на напълно свободния достъп за българи.