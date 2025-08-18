ГЕРБ и "Ново начало" във Варна с обяснения в открита любов: Йордан Цонев и Иван Портних с общи действия (СНИМКИ)

Основни фигури на "ДПС - Ново начало" гостуват на кметове от ГЕРБ във Варна, а компанията е придружавана от областния координатор на партията на Бойко Борисов - бившият кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних. Това става ясно от публикации на лица от двете партии в социалните мрежи.

Информацията за посещенията на депутата Йордан Цонев, областния председател на "Новото начало" Ерджан Ебатин, заместниците му Нурай Басри, Светлана Табакова, заедно с Портних, при кметовете на Аксаково, Белослав и Дългопол се появи във "Фейсбук" на профила на Табакова и в групи на партията. Целта на срещите била да се обсъди "изпълнението на общинските програми, които ще са в полза на хората". Информацията съдържа взаимни хвалби, като например за Белослав: "Със съдействието на ръководствата на ДПС- Ново начало и ГЕРБ са осигурени средствата и се стартира процедурата за строителство на новия ферибот".

Има и общо насрещно пожелание: "Общинските кметове помолиха г-н Цонев да предаде техните благодарности за подкрепата на г-н Борисов и г-н Пеевски":

Интересното в цялото това събитие не е случването само по себе си, а умишлената публичност. Очевидно ДПС - Ново начало и ГЕРБ все повече не крият дружбата си, отбелязва "Сега". Изданието отчита още, че Ебатин е шеф на РИОСВ - Варна - според съпредседателя на "Зелено движение" и бивш зам.-министър на екологията Тома Белев институционалната позиция и партийната се несъвместими за района на Варна, защото противоречат на закона за опазване на околната среда.

