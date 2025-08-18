Срещата Тръмп-Путин:

ГЕРБ и "Ново начало" във Варна с обяснения в открита любов: Йордан Цонев и Иван Портних с общи действия (СНИМКИ)

18 август 2025, 20:08 часа 533 прочитания 0 коментара
ГЕРБ и "Ново начало" във Варна с обяснения в открита любов: Йордан Цонев и Иван Портних с общи действия (СНИМКИ)

Основни фигури на "ДПС - Ново начало" гостуват на кметове от ГЕРБ във Варна, а компанията е придружавана от областния координатор на партията на Бойко Борисов - бившият кмет на Варна от ГЕРБ Иван Портних. Това става ясно от публикации на лица от двете партии в социалните мрежи. 

Информацията за посещенията на депутата Йордан Цонев, областния председател на "Новото начало" Ерджан Ебатин, заместниците му Нурай Басри, Светлана Табакова, заедно с Портних, при кметовете на Аксаково, Белослав и Дългопол се появи във "Фейсбук" на профила на Табакова и в групи на партията. Целта на срещите била да се обсъди "изпълнението на общинските програми, които ще са в полза на хората". Информацията съдържа взаимни хвалби, като например за Белослав: "Със съдействието на ръководствата на ДПС- Ново начало и ГЕРБ са осигурени средствата и се стартира процедурата за строителство на новия ферибот".

Още: Пеевски си трупа гласове през спортни клубове по борба и ММА за нови избори? Анализ

Има и общо насрещно пожелание: "Общинските кметове помолиха г-н Цонев да предаде техните благодарности за подкрепата на г-н Борисов и г-н Пеевски":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Алтернатива на сегашното правителство има - самостоятелно управление на ГЕРБ и ДПС-НН": Анализ

Интересното в цялото това събитие не е случването само по себе си, а умишлената публичност. Очевидно ДПС - Ново начало и ГЕРБ все повече не крият дружбата си, отбелязва "Сега". Изданието отчита още, че Ебатин е шеф на РИОСВ - Варна - според съпредседателя на "Зелено движение" и бивш зам.-министър на екологията Тома Белев институционалната позиция и партийната се несъвместими за района на Варна, защото противоречат на закона за опазване на околната среда. 

Още: Портних бегло познава Пламенка Димитрова: Подробности за поръчките по негово време

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
ГЕРБ Варна Йордан Цонев Иван Портних ДПС ново начало
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес