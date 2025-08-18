Мелони е във Вашингтон за обяд в Белия дом с европейските лидери

След срещата преди срещата на върха в украинското посолство във Вашингтон с Володимир Зеленски и други европейски лидери, италианският премиер Джорджа Мелони ще пътува до Белия дом в 12:00 ч. италианско време и ще има работен обяд с европейските си колеги в 13:00 ч., предаде италианската информационна агенция ANSA,

След това, около 14:15 ч. американско време, премиерът и европейските лидери ще проведат многостранна среща с Доналд Тръмп и украинския президент, които ще се срещнат първо в Овалния кабинет. ОЩЕ: Тръмп пита Мелони може ли Рим да стане място за срещата му с Путин