04 май 2026, 11:23 часа
"Вари ли се българска манджа в македонска тенджера?": Медия в Скопие за вписването на българите

Вари ли се българска манджа в македонска тенджера? Този въпрос отправя в свое заглавие просръбски настроената македонската медия "Слободен печат". Поводът за материала, както може да се досетите, са отношенията с България, работата на Съвместната историческа комисия, но и вписването на българите в македонската конституция. Теми, които бяха повдигнати от македонската опозиция в лицето на СДСМ в последните дни, който отразяват и други македонски медии. 

Намекът за българската манджа внушава, че зад споровете стои България, но истината е, че зад бавенето на вписването на българите стоят сръбски интереси. Нещо, което твърди и самата опозиция, която наскоро обяви, че за Мицкоски вписването на българите е национално предателство, защото работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан. ОЩЕ: Политик от Скопие: Вписването на българите е национално предателство за Мицкоски, защото той работи за Сърбия

Заседава ли историческата комисия?

СДСМ твърди, че Съвместната историческа комисия с България непрекъснато провежда заседания, които според тях са скрити от обществеността, позовавайки се на изявление на заместник-министъра на външните работи Зоран Димитровски, дадено в предаването „Клик Плюс“ по TV21.

Според партията това е индикатор, че правителството тихомълком работи по стъпки, които публично отрече. СДСМ подчертава, че включването на малцинствата в Конституцията е ключово условие за напредък към ЕС и поддържа позицията, че това трябва да бъде реализирано.

ВМРО-ДПМНЕ отрича

ВМРО-ДПМНЕ отхвърли обвиненията и обвини опозицията в политическа манипулация. Партията на Мицкоски реагира остро, оценявайки, че СДСМ и техният лидер Венко Филипче нямат ясна стратегия и политическа концепция. Според тях СДСМ само декларативно се застъпва за Европа, докато на практика, както казват, показва непоследователност и политически опортюнизъм. ОЩЕ: Мицкоски внася българите в македонската конституция? Опозицията в Скопие след изявата на Вайц

СДСМ македонски българи Християн Мицкоски Северна Македония Съвместната българо македонска историческа комисия
Деница Китанова Редактор
