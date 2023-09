Канадският премиер се извини заради гафа с украински нацист (ВИДЕО)

„Бих искал да поднеса безрезервни извинения за случилото се в петък и на президента Володимир Зеленски и украинската делегация заради положението, в която бяха поставени“, каза Трюдо пред депутатите. „Несъзнателното разпознаване на този човек беше ужасна грешка и посегателство върху паметта на онези, които тежко пострадаха от ръцете на нацисткия режим", каза Трюдо, цитиран от БГНЕС.

Here is the video of Canadian Prime Minister Justin Trudeau's apology He called what happened a "horrendous violation" of the memory of the victims of the Holocaust and other victims of Nazism. pic.twitter.com/h4CvdoTUYa

Канадският лидер имаше предвид смущаващ инцидент, който помрачи посещението на Зеленски миналата седмица, предизвиквайки шум, който доведе до оставката на председателя на парламента във вторник.

Украинският президент беше в Канада като част от обиколка за укрепване на западната подкрепа в борбата на страната му срещу руската инвазия. Зеленски беше в залата като почетен гост, когато ораторът Антъни Рота обяви името на възрастния ветеран като герой от Втората световна война, което предизвика овации. По-късно стана ясно, че ветеранът е служил във военна част, свързана с нацистите.

Трюдо каза по-рано в сряда, че грешката "дълбоко е засрамила парламента и Канада" и се извинява пред всички канадци и еврейския народ по света. „Това беше ужасяващо посегателство върху паметта на милионите хора, загинали в Холокоста“, каза Трюдо. Рота се оттегли под натиск, като каза, че "дълбоко съжалява за моята грешка" и болката, която причини на еврейските общности в Канада и другаде.

На високопоставеното събитие за Зеленски председателя на парламента Рота приветства Ярослав Хунка като „украинско-канадски военен ветеран от Втората световна война, който се бори за украинската независимост срещу руснаците“ и „украински герой и канадски герой“.

Хунка е служил в 14-та вафен-гренадирска дивизия на SS, „нацистка военна част, чиито престъпления срещу човечеството по време на Холокоста са добре документирани“, твърди Центъра „Приятели на Симон Визентал“. Еврейската застъпническа група нарече случая "шокиращ" и "невероятно обезпокоителен".

Инцидентът хвърли сянка върху посещението на Зеленски. Русия бързо се намеси по въпроса, заявявайки, че сега Канада трябва да „изправи пред правосъдието“ 98-годишния мъж. Москва от години се опитва да представя прозападното украинско правителство, ръководено от Зеленски, който е евреин, като неонацистко и често използва съобщенията в своите контролирани от държавата медии, за да оправдае нахлуването в Украйна пред руския народ.

Трюдо каза: "Също така искам да повторя колко дълбоко съжалява Канада за ситуацията, която постави президента Зеленски и украинската делегация. Изключително обезпокоително е да се мисли, че тази груба грешка се политизира от Русия и нейните поддръжници, за да се осигури фалшива пропаганда за това, за което се бори Украйна".

Междувременно, руската пропаганда налива масло в огъня, но понякога в наистина комични краски. "Фашистите в Канада трябва да бъдат изтрити (от лицето на Земята). Възстановете базите в Куба - не една, а три. Да се съюзим с Мексико и да блокираме Арктическия океан" - така руската пенсионерска "23-та бригада Владимир Криович" избухна, вместо да решава судоку или да ходи на кафе:

The 23rd Babushka Brigade named after Vladimir Cryovich appeals to the almighty leader in the Kremlin.



“The fascists in Canada need to be eradicated! Reinstall the bases in Cuba, not one but three. Ally with Mexico and block the Arctic Ocean!.”



I wish I was joking 🙃 pic.twitter.com/4gWeAW9B3q