Копакабана се превърна в гробище (ВИДЕО)

Brazilians critical of their government’s ambiguous response to a surging coronavirus pandemic dug 100 graves and stuck black crosses in the sand of Rio’s Copacabana beach in a tribute to the people who have died so far pic.twitter.com/oIP24UjcCM — Reuters (@Reuters) June 12, 2020

Graves dug on Rio's Copacabana Beach to protest against how the government of Brazil has handled the COVID-19 pandemichttps://t.co/sVU8csMPsa pic.twitter.com/htJNafxOuw — AFP news agency (@AFP) June 12, 2020

A imagem é de embrulhar o estômago. A ONG Rio de Paz fazia um protesto nas areias de Copacabana para simbolizar as pessoas mortas por Covid no Brasil



Um homem, que não concordava com a manifestação, derrubou as cruzes.



Coube a um pai, que perdeu o filho, recolocar tudo no lugar pic.twitter.com/LWAT0AeHnK — Diego Sangermano (@disangermano) June 11, 2020

Os malditos “cidadãos de bem”, que não respeitam nada nem ninguém, foram atacar uma manifestação pacífica na praia de Copacabana que lembrava as mortes de jovens negros.

Depois nós, antifas, somos grupo “terrorista”. Nós venceremos, pois temos a convicção de estar do lado certo. pic.twitter.com/InB5SlK0nZ — Daniel Vargas - #somos70porcento (@vargastrab) June 11, 2020

100 гроба на плажа в Рио де Жанейро са форма на протест срещу неадекватната според организаторите реакция на вируса от страна на бразилските власти. Бразилия е на второ място по брой на случаите на заразяване в света и е трета по брой на смъртните случаи. Символичните гробове, с черни кръстове, бяха изкопани преди зори срещу хотел „Копакабана” от членове на протестната група „Рио де Пас”.Организаторът Антонио Карлос Кощта каза пред АФП: „Президентът ни не е осъзнал, че това е една от най-драматичните кризи в историята на Бразилия. Семействата скърбят заради хилядите загинали. Има безработица и глад".Не всички бразилци обаче приеха акцията. Организаторите обявиха, че привърженици на президента Болсонаро са се подиграли на събитието като вадели кръстовете от пясъка.