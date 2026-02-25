Шоуто на Тръмп за състоянието на САЩ: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали в най-дългата реч „За състоянието на Съюза“, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Асошиейтед Прес. Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва да отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември. И, разбира се, голям акцент върху външната политика - най-вече обаче Иран, като американският президент обяви, че предпочитал нещата да бъдат решени по дипломатически път. Но по тази тема лидерът на демократите в Сената Чък Шумър предупреди - трябва да има откровена пресконференция, защото положението с Иран е много сериозно - Още: "Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
Our nation is back, bigger, better, richer, and stronger than ever before. pic.twitter.com/F0btZIZwvo
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
My preference is to solve this problem through diplomacy.
But one thing is certain: I will never allow the world’s number one sponsor of terror to have a nuclear weapon.
Can’t let that happen. pic.twitter.com/bzsLYZU1c8
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
They have already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they are working to build missiles that will soon reach the United States. pic.twitter.com/Jwpcs3HCIy
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
They have killed at least 32,000 protesters, 32,000 protesters in their own country.
They shot them and hung them. pic.twitter.com/iIs6Kn7xKi
Някои от приложените от Тръмп "хватки", за да набере рейтинг - попита извън контекст залата дали на първо място са правата на американците или на нелегалните мигранти, като поиска за всеки от двата избора конгресмените и сенатори да станат прави в знак на подкрепа или не. Съответно, стана скандал с демократите, 50 от които изобщо не присъстваха на речта му. И още - представи момиче, което искало да стане трансджендър, но си променило мнението и вече си се чувствало жена. Отделно - родители на тежко инвалидизирано дете плюс жена, която вече си купувала необходимите ѝ за живот лекарства, защото стрували 400 долара, не 4000, като преди - това заради политиката на Тръмп, такова е твърдението.
Trump on the Democrats:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
These people are crazy. They are crazy. pic.twitter.com/xB1PcIddU4
Той също така се опита да се възползва от патриотичните чувства на политиците от двете партии, като покани в залата златните медалисти от мъжкия хокеен отбор на САЩ, които бяха посрещнати с бурни овации. Отборът дойде в Капитолия след следобедна визита в Белия дом.
Какво каза Тръмп в речта си?
Снимка: Getty images
Oще: Лъжи срещу факти: Подвеждащите твърдения на Тръмп в речта му пред Конгреса (ВИДЕО)
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
They want to make a deal, but we have not heard those words: “We will never have a nuclear weapon.” pic.twitter.com/yRMEiQZEIC
„Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече“, пошегува се Тръмп, преди да представи отбора. „Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдете вие“, похвали той хокеистите.
Хокейният отбор, облечен с пуловери с надпис „САЩ“ с големи букви, бе бурно аплодиран от законодателите и от двете партии. Тръмп се обърна към страната на залата, където седяха демократите, и се пошегува: „За първи път ги виждам да стават на крака“.
Американският президент обяви сравнително малко нови политически идеи в началото на речта си, но въпреки това обеща на американците: „Това наистина е повратна точка за вековете“.
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
We just received from our new friend and partner, Venezuela, more than 80 million barrels of oil. pic.twitter.com/IIzhPQDsux
Тръмп осъди Върховния съд за отхвърлянето на неговата митническа политика и заяви, че той е взел „неподходящо решение“. Той спомена и опитите си да заобиколи това решение, без да разчита на Конгреса или да плаши финансовите пазари.
„Те спасяват страната ни“, заяви Тръмп относно митата и добави, че те „защитават мира“.
Интересен факт в противовес на тези думи - през ноември, 2025 година, малкият и среден бизнес в САЩ е съкратил 120 000 работни места, предаде Bloomberg. Защо - заради митата на Тръмп, които оказаха влияние на редица стоки и услуги, вдигайки цените им, което се усети най-вече точно от малките предприятия, които нямат толкова капиталов ресурс в резерв. Но на този фон Тръмп представи сервитьорка, която се похвали, че спечелила още 5000 долара заради данъчната му политика.
Тръмп защити репресивните си мерки срещу имиграцията и съкращенията във федералното правителство, както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени, както и правомощията си да ръководи военни действия по целия свят, включително в Иран и Венецуела.
Trump: You should be ashamed of yourself!— Clash Report (@clashreport) February 25, 2026
Ilhan Omar: You have killed Americans! You should be ashamed!pic.twitter.com/dkiUM2lPzg
„Току-що получихме от нашия нов приятел и партньор Венецуела повече от 80 милиона барела петрол“, заяви той.
Президентът на САЩ също така обяви, че технологичните компании, занимаващи се с изкуствен интелект, са се съгласили да плащат по-високи цени за електроенергия в районите, където се намират техните центрове за данни. Центровете за данни обикновено използват големи количества електроенергия, което потенциално увеличава разходите за електроенергия на домакинствата около тях.
Още: "Едва започваме": Яйцата в САЩ са рекордно скъпи, Тръмп обяви как ще спаси американската икономика (ВИДЕО)