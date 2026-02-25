Палежи, убийства, полувоенно положение: Българин с разказ за размириците в Мексико

Имаше палежи на автобуси, тирове, коли и джипове. Сваляха хора от автомобилите, заграждаха пътища и ги подпалваха. Това са хората на мафията. Това разказа българинът Павел Костов, който живее от 16 години в мексиканския град Гуадалахара. Припомняме, че размириците станаха след залавянето и убийството на един от най-известните наркобосове – Ел Менчо.

Според нашия сънародник целта е била да се създаде хаос и да се затрудни движението на полицията и специалните части.

"След ескалацията беше обявен "червен код" за сигурност в целия щат. Губернаторът излезе и каза: "Стойте си вкъщи, бизнесът да затвори". Реално се въведе едно полувоенно положение", обясни Костов.

По думите му в града са пристигнали военни части, които са започнали да патрулират и да овладяват ситуацията. Той посочи, че не е станал пряк свидетел на престрелки, но има информация за сблъсъци между членове на организираната престъпност и силите на реда.

"Вчера червеният код все още беше активен, но днес следобед губернаторът го свали и градът постепенно се връща към нормален ритъм", обясни Костов.

На въпрос за въоръжението и мащаба на групировката Костов посочи, че не разполага с точна информация за броя на членовете ѝ, но тя има присъствие в няколко щата и разполага с тежко въоръжение – включително пистолети, автомати и по-тежки оръжия. Той отбеляза, че част от оръжията идват от Съединените щати, където законодателството позволява свободна продажба на огнестрелно оръжие.