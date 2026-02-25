Любопитно:

Палежи, убийства, полувоенно положение: Българин с разказ за размириците в Мексико

25 февруари 2026, 8:31 часа 240 прочитания 0 коментара
Палежи, убийства, полувоенно положение: Българин с разказ за размириците в Мексико

Имаше палежи на автобуси, тирове, коли и джипове. Сваляха хора от автомобилите, заграждаха пътища и ги подпалваха. Това са хората на мафията. Това разказа българинът Павел Костов, който живее от 16 години в мексиканския град Гуадалахара. Припомняме, че размириците станаха след залавянето и убийството на един от най-известните наркобосове – Ел Менчо.

Според нашия сънародник целта е била да се създаде хаос и да се затрудни движението на полицията и специалните части.

ОЩЕ: Страшното тепърва предстои: Ролята на САЩ и кой ще наследи наркобарона на Мексико? (ВИДЕО)

"След ескалацията беше обявен "червен код" за сигурност в целия щат. Губернаторът излезе и каза: "Стойте си вкъщи, бизнесът да затвори". Реално се въведе едно полувоенно положение", обясни Костов.

По думите му в града са пристигнали военни части, които са започнали да патрулират и да овладяват ситуацията. Той посочи, че не е станал пряк свидетел на престрелки, но има информация за сблъсъци между членове на организираната престъпност и силите на реда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Вчера червеният код все още беше активен, но днес следобед губернаторът го свали и градът постепенно се връща към нормален ритъм", обясни Костов. 

ОЩЕ: Десетки убити и ранени след смъртта на един от най-големите наркобосове в Мексико

На въпрос за въоръжението и мащаба на групировката Костов посочи, че не разполага с точна информация за броя на членовете ѝ, но тя има присъствие в няколко щата и разполага с тежко въоръжение – включително пистолети, автомати и по-тежки оръжия. Той отбеляза, че част от оръжията идват от Съединените щати, където законодателството позволява свободна продажба на огнестрелно оръжие.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Мексико размирици наркобарон наркобос
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес