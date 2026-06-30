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Легендата Цунами: Последната мисия на кучето, спасило близо 100 души във Венецуела (ВИДЕО)

30 юни 2026, 9:48 часа 213 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Легендата Цунами: Последната мисия на кучето, спасило близо 100 души във Венецуела (ВИДЕО)

Героичното бордър коли Цунами спасява близо 100 живота след земетресението във Венецуела. 9-годишното куче откри десетки оцелели, заклещени под развалините. Това ще бъде последната му мисия - след това Цунами се пенсионира. След като самият той е спасен от глад, кучето се превръща в едно от най-добрите в търсене и спасяване на хора.

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Четирикракият спасител е работил на местата на бедствията във Венецуела, Турция и Сирия.

Броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела от миналата седмица нарасна до повече от 1 700 души, съобщи по държавната телевизия високопоставеният депутат Хорхе Родригес. Повече от 5 000 души са ранени при бедствието, а над 15 000 венецуелци са останали без покрив над главата си.

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Национални и международни спасителни екипи продължиха работата си, докато семействата на изчезналите не губят надежда, че ще бъдат открити още оцелели.

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Венецуела Спасители земетресение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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