Легендата Цунами: Последната мисия на кучето, спасило близо 100 души във Венецуела (ВИДЕО)

Героичното бордър коли Цунами спасява близо 100 живота след земетресението във Венецуела. 9-годишното куче откри десетки оцелели, заклещени под развалините. Това ще бъде последната му мисия - след това Цунами се пенсионира. След като самият той е спасен от глад, кучето се превръща в едно от най-добрите в търсене и спасяване на хора.
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Четирикракият спасител е работил на местата на бедствията във Венецуела, Турция и Сирия.
🐶 Hero Border Collie Tsunami saves nearly 100 lives after Venezuela earthquake— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2026
The 9-year-old rescue dog discovered dozens of survivors trapped under the rubble.
This will be his final mission — after this, Tsunami is retiring.
Once saved from starvation himself, he became… pic.twitter.com/hvNnv52Zyq
Броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела от миналата седмица нарасна до повече от 1 700 души, съобщи по държавната телевизия високопоставеният депутат Хорхе Родригес. Повече от 5 000 души са ранени при бедствието, а над 15 000 венецуелци са останали без покрив над главата си.
Национални и международни спасителни екипи продължиха работата си, докато семействата на изчезналите не губят надежда, че ще бъдат открити още оцелели.