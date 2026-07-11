Жертвите на двата труса във Венецуела надхвърлиха 4 000

Над 4 000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения във Венецуела, съобщиха местните власти. Двата труса с магнитуд 7.2 и 7.5, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4 118 души. Ранените са 16 740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас.

В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.

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САЩ, ЕС и други държави налагаха последователно все по-строги санкции срещу Венецуела през последните две десетилетия поради твърдения, че правителството се занимава с антидемократична дейност и че трафикантите на наркотици се чувстват на сигурно място в страната.

Много от тези мерки все още са в сила. Но след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в началото на тази година, Вашингтон предостави целеви облекчения на петролния сектор на страната. След земетресенията САЩ разрешиха за четири месеца транзакции, свързани с помощта за пострадалите от земетресенията, които иначе биха били забранени от санкциите.

Делси Родригес заяви, че е изпратила писмо до британския крал Чарлз Трети, в което иска освобождаването на венецуелското злато, съхранявано в Банката на Англия. Тя също така заяви, че е разговаряла с ръководителя на Международния валутен фонд относно освобождаването на средства.