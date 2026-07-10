ВИДЕО: Сърдечен арест и линейка за бившия лидер на републиканците в Сената. Какво е състоянието на Мич МакКонъл?

Ново видео показва как бившият лидер на републиканците в Сената Мич МакКонъл е качен в линейка, след като миналия месец е претърпял сърдечен арест в дома си в Кепитъл Хил, Вашингтон. Видеото, заснето от съсед на МакКонъл и публикувано от CNN на 10 юли, показва как служители на спешната медицинска помощ в столицата пренасят 84-годишния политик на носилка сутринта на 14 юни. Лицето на републиканеца от Кентъки не се вижда, а долната част на краката му, изглежда, е покрита с оранжево одеяло, от което стърчат босите му крака.

Още: Републикански сенатор атакува Пентагона: Задържат нарочно 400 млн. долара помощ за Украйна

Съседът разказва пред медията, че друг очевидец им е казал, че МакКонъл не е носил кислородна маска, когато е бил транспортиран до местна болница. „Един от съседите ми каза: ‚О, да, това е Мич, видях лицето му‘“, разказва анонимният жител пред CNN.

New video and a neighbor's account show Sen. Mitch McConnell being taken from his home on a stretcher and loaded into an ambulance on June 14 after emergency responders were called for an unconscious person.



His office still hasn't disclosed why he's been hospitalized for… pic.twitter.com/EFAjYvyaqq — Clash Report (@clashreport) July 10, 2026

Открит в безсъзнание и подложен на реанимация

По-рано публикуван аудиозапис от диспечерската централа показа, че МакКонъл е бил намерен „в безсъзнание“ в дома си и че екипът за спешна помощ му е направил сърдечно-белодробна реанимация.

Още: Лидерът на републиканците в Сената призовава страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана

Съседът, заснел видеото, казва пред CNN, че парамедиците не са показали никакви признаци на загриженост или паника относно състоянието на пациента. „В ситуация, в която може би времето е от решаващо значение, би трябвало да има малко повече спешност, но тук такава липсваше“, споделя той.

Състоянието на Мич МакКонъл

Откакто 84-годишният политик беше хоспитализиран, циркулират слухове за състоянието му, като някои коментатори от крайната десница твърдят, че вследствие на здравословния инцидент МакКонъл е останал в състояние на „мозъчна смърт“.

Ръководството на републиканците в Сената и офисът на МакКонъл настояват, че той се възстановява и поддържа връзка с колегите си по актуалните въпроси.

Още: Америка не може да е навсякъде по всяко време за всеки

Лидерът на мнозинството в Сената - републиканецът Джон Тюн - издаде изявление по-рано тази седмица, в което заяви, че той и МакКонъл са разговаряли по телефона в понеделник и са провели „дълъг и съдържателен разговор, обхващащ различни теми, включително националната сигурност“.

Заместник-лидерът на мнозинството Джон Барасо направи подобен коментар, като заяви, че двамата са провели телефонен разговор, продължил „около 20 минути“, и че МакКонъл е бил „напълно ангажиран и нетърпелив да се върне в Сената“, предава The New York Post.

Старшият политически коментатор на CNN Скот Дженингс, бивш съветник на МакКонъл, заяви във вторник, че бившият му шеф му се е обадил същия ден и „е звучал силен“.

Оттегляне

МакКонъл, най-дълго служилият партиен лидер в историята на Сената, оглавяваше фракцията на Републиканската партия в продължение на 18 години, преди да се оттегли през януари 2025 г. За последен път той беше засечен в Капитолия на 4 юни.

Още: Скандали с Тръмп и твърда подкрепа за Украйна: Легендарният Мич Макконъл слага край на политическата си кариера (ВИДЕО)

Сенаторът претърпя падания, едно от които му причини сътресение на мозъка и счупено ребро в началото на 2023 г., преди да обяви през февруари 2025 г., че няма да се кандидатира за преизбиране през ноември тази година.

През февруари тази година МакКонъл беше краткосрочно хоспитализиран и лекуван за грипоподобни симптоми. Оттогава насам често е бил забелязван в Кепитъл Хил, където го возели в инвалидна количка.

Конгресменът Анди Бар (републиканец от Кентъки) спечели първичните избори на Републиканската партия по-рано тази година, за да замести МакКонъл в щат, който през 2024 г. подкрепи Доналд Тръмп убедително.

МакКонъл е третият по възраст действащ сенатор след временния председател на Сената Чък Грасли (републиканец от Айова), на 92 години, и 84-годишния сенатор Бърни Сандърс (независим от Върмонт).