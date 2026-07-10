Само 4 месеца преди изборите: Тръмп закри независима избирателна комисия

Американският президент Доналд Тръмп освободи от длъжност последните трима членове на четиричленната Помощна избирателна комисия – федерален орган, който съдейства на щатските власти при организирането на избори, обяви Белият дом. Това става само четири месеца преди междинните избори в САЩ през ноември, отбелязва ДПА.

Агенцията бе създадена от Конгреса през 2002 г. и има за задача да съдейства на щатските власти при организирането на избори, включително чрез отпускането на федерални средства.

В САЩ организацията на изборите е по същество отговорност на щатската администрация, а не на централното правителство.

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Обикновено четиримата комисари от Помощната избирателна комисия представляват двете основни партии поравно - двама от тях са републиканци, а другите двама - демократи. Съвсем наскоро обаче само трима членове заседаваха в органа, като едно място остана незаето, след като четвъртият комисар напусна комисията през април тази година.

Комисарите от двупартийния орган бяха отстранени от длъжност по различни начини. Единият от членовете на комисията, назначен от Републиканската партия, подаде оставка, а останалите двама, представляващи демократите, бяха уволнени чрез имейл, изпратен от отдела за човешки ресурси на Белия дом.

"Върховният съд разшири правомощията на Тръмп и той изглежда решен да всее хаос по време на изборите", заяви с възмущение Ейдриън Фонтес, демократ и държавен секретар на щата Аризона. "Този ход уронва доброто име на непартийните избирателни органи", допълни той, цитира го БТА. Други противници на решението също реагираха бурно, като го описаха като обезпокоителен опит за намеса в изборния процес.

Върховният съд на САЩ значително разшири правомощията на президента върху независимите федерални агенции в края на миналия месец, когато се произнесе по дело, свързано с антитръстовия регулаторен орган на страната – Федералната комисия по търговия. Така президентът има по-голяма свобода да уволнява членове на независими агенции.

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Адвокати по административно право посочват, че решението на съда относно комисията може да има отражение и върху други държавни агенции и да бъде използвано от Тръмп за разширяване на контрола му над независимите органи.

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