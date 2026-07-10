Кабинетът "Радев":

САЩ и Иран търсят дипломатическо решение въпреки новите атаки

10 юли 2026, 7:06 часа 363 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ и Иран търсят дипломатическо решение въпреки новите атаки

САЩ и Иран продължават да работят за дипломатическо решение на конфликта помежду си въпреки подновените атаки в региона. Това съобщиха от американската администрация. "Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и техническите преговори продължават", каза правителствен служител. Същевременно той добави, че поведението на иранското ръководство представлява нарушение на рамковото споразумение "до неприемлива степен".

ОЩЕ: Американското командване опроверга Иран за Ормузкия проток

През последните дни американските въоръжени сили извършиха няколко вълни от удари по цели в Иран. Правителството на САЩ оправда действията с обстрела на търговски кораби в Ормузкия проток, за който Вашингтон обвинява Техеран.

В резултат на това американски съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, съобщиха, че са били подложени на вражески обстрел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна отправи нови заплахи към Иран и публично постави под съмнение смисъла от по-нататъшни преговори по време на срещата на върха на НАТО в Турция, която приключи в сряда. Тръмп дори обяви край на временното примирие с Иран.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ временно примирие война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес