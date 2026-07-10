САЩ и Иран търсят дипломатическо решение въпреки новите атаки

САЩ и Иран продължават да работят за дипломатическо решение на конфликта помежду си въпреки подновените атаки в региона. Това съобщиха от американската администрация. "Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и техническите преговори продължават", каза правителствен служител. Същевременно той добави, че поведението на иранското ръководство представлява нарушение на рамковото споразумение "до неприемлива степен".

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През последните дни американските въоръжени сили извършиха няколко вълни от удари по цели в Иран. Правителството на САЩ оправда действията с обстрела на търговски кораби в Ормузкия проток, за който Вашингтон обвинява Техеран.

В резултат на това американски съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, съобщиха, че са били подложени на вражески обстрел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неотдавна отправи нови заплахи към Иран и публично постави под съмнение смисъла от по-нататъшни преговори по време на срещата на върха на НАТО в Турция, която приключи в сряда. Тръмп дори обяви край на временното примирие с Иран.