Китай и изумителните му роботи каратисти: Трябва ли Европа да се плаши?

Китай напредва уверено в областта на роботиката. Последната демонстрация по случай тяхната Нова година го доказва. И съответно, възниква по-сериозният въпрос - колко напреднали са всъщност тези системи и трябва ли Европа да се тревожи?

Ежегодният зрелищен галаконцерт на CCTV по случай Пролетния фестивал беше запомнен най-вече с изумителните хуманоидни роботи, които изпълниха, редом с хора, заучена сложна хореография от бойните изкуства, пише Евронюз.

Шоуто отбеляза няколко новаторски постижения на Китай и е смела демонстрация на бързия технологичен напредък на страната.

На кадрите от CCTV, обиколили света, се виждат две дузини роботи, изпълняващи сложен паркур с прескачане на маси, салта във въздуха и отскачания от стена.

Китай постоянно ускорява усилията си за изграждане на все по-способни роботи, задвижвани от изкуствен интелект, с по-малко човешка намеса.

Роботите несъмнено са извървели дълъг път от миналогодишния галаконцерт, където хуманоиди се клатушкаха във фолклорен танц с кърпички. Тазгодишните машини изглеждаха значително по-стабилни, което сигнализира за безпрецедентен напредък.

Отвъд шоуто, какво означава това?

Отвъд зрелищните номера по телевизията обаче остават редица въпроси. Като например колко напреднала е разработката на тези роботи и трябва ли тяхното развитие да поражда опасения?

Компании по целия свят тестват хуманоиди във фабрики и складове, а някои фирми ги вече ги позиционират за бъдеща употреба у дома.

Експерти по отбрана обаче смятат, че подобни машини биха могли да имат и военно приложение.

"Вероятно във военните и охранителните организации ще има място за хуманоидни роботи и роботи-животни. Особено ако те взаимодействат добре с "човешки" структури като автомобили, стълби и врати", коментира Ханс Ливанг, професор по системни науки за отбрана и сигурност в Шведския университет по отбрана.

Той предупреди, че внедряването им в реалния свят е далеч по-сложно от това да бъдат използвани в шоу програма. По думите му във военен контекст формата на робота е от много по-малко значение в сравнение с това дали има достатъчно "добре развита логика", за да се адаптира и да работи в непредсказуема среда.

Лиуонг също така предупреди да не се придава прекалено голямо значение на подобни демонстрации, тъй като те могат да бъдат разглеждани и през призмата на държавната пропаганда.

"Поставянето на репетирано, предварително планирано и контролирано шоу не ни казва много за нивото на технологията. Такива шоу програми са предназначени да впечатляват и следователно вероятно надценяват възможностите на технологията", каза той.

Европа в международната надпревара на роботите

Макар засега да няма нужда Европа да се тревожи, тя трябва да обърне внимание на случващото се, каза Ливанг.

"Европа трябва да бъде информирана за международното развитие. Трябва да се учим от другите, а не да градим от нулата. Трябва да се учим от усилията, вложени в това развитие, и от резултатите им", смята той.

Коментарите му идват в момент, когато все повече като фаворити в надпреварата при хуманоидните роботи изглежда се откъсват Китай и САЩ.

Според анализатори предимството на Китай се крие до голяма степен в мащаба на производството и интеграцията на веригата за доставки.

Страната е изградила това, което експертите описват като почти вертикално интегрирана верига за създаване на стойност в роботиката, насърчавана от силна правителствена подкрепа, което позволява на фирмите бързо да мащабират производството и да намалят цените.

Unitree Robotics, чиито машини бяха представени на галавечерта по случай Пролетния фестивал в Китай, рекламира базова цена от 13 500 долара (около 11 280 евро) за своя хуманоиден робот G1.

Tesla все още не е обявила търговска цена за Optimus. По време на телефонен разговор за приходите през януари 2025 г. главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че производствените разходи могат да паднат под 20 000 долара (около 16 700 евро), ако годишното производство достигне 1 милион бройки, което предполага, че цените може да останат по-високи, докато не се постигне мащаб в производството.

Според доклад от 2024 г. на Международната федерация по роботика Китай остава най-големият пазар на индустриални роботи в света и е представлявал повече от половината от всички инсталации на роботи в световен мащаб през 2024 г.