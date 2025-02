Молитвен час в Овалния кабинет: Тръмп създаде Служба по въпросите на вярата (СНИМКА)

Разпространена от президентския офис на Доналд Тръмп снимка показва кабинета в Белия дом на 47-ия президент на САЩ, превърнат в нещо подобно на молитвена стая. В центъра на кадъра се вижда Тръмп, седнал зад масивното си бюро и заобиколен в полукръг от над 20 негови служители, затворили очи и скръстили ръце за молитва. Самият Тръмп, както и останалите, гледа надолу и вероятно мислено отправя молитва.

America, we MUST remain in prayer! Pray for our nation, our President, The White House Faith Office, and believers everywhere. 🙏🏼



It is such an honor to serve this country and the people. Thank you to President Trump @potus for signing this historic executive order on The White… pic.twitter.com/5Mnm0zGQfc