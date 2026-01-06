На Мексико не му се вярва Тръмп да го нападне

След военната интервенция на САЩ във Венецуела, мексиканското правителство и анализатори отхвърлиха вероятността от подобни военни действия на Вашингтон срещу мексиканските наркокартели, въпреки заплахите от президента Доналд Тръмп.

Администрацията на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум се съобразява с исканията на Вашингтон и счита икономическите връзки между двете страни за жизненоважни, пише в свой анализ Асошиейтед прес.

Въпреки това, мнозина очакват още подобни заплахи като начин да се извлекат повече отстъпки от страна на Мексико.

В понеделник Шейнбаум омаловажи възможността за военни действия на САЩ. "Не виждам рискове от това", заяви тя, допълвайки че странат и има "координация и сътрудничество с правителството на Съединените щати".

"Не вярвам във възможността за инвазия, не вярвам дори, че това е нещо, което те приемат насериозно. Организираната престъпност не се овладява с чуждестранна военна интервенция", коментира още Шейнбаум.

Заплахите на Тръмп

По-рано американският президент Доналд Тръмп отправи индиректни заплахи, че подобен на венецуелския сценарий може да се разиграе още в Колумбия и Куба. Мексико също не беше поставено извън опасност.

"Между другото, трябва да направим нещо и с Мексико", коментира Тръмп, обръщайки темата към наркотиците - много наркотици се изливали към САЩ от Мексико, картелите там били много силни, но Мексико можело да направят нещо, държавата имала способността да го стори, обаче не ставало.

Източник: Getty Images

Американският президент заяви, че картелите управлявали Мексико и всеки път като говорел с мексиканския си колега Клаудия Шейнбаум, предлагал да прати американски войници да се справят с картелите. "Тя е загрижена, страх я е", констатира Тръмп.

Редица експерти обаче са уверени, че Мексико няма да има съдбата на Венецуела по няколко причини.

Мексико не е Венецуела

Мексико е в коренно различна ситуация от тази на Венецуела или други страни, към които Вашингтон е насочил вниманието си, като Куба например.

Първата разлика е, че Шейнбаум е популярен и легитимно избран президент. Второ, Мексико е основен търговски партньор на Съединените щати, където която живеят 40 милиона мексиканци. Трето, държавният секретар на САЩ Марко Рубио "призна, че има сътрудничество на високо ниво с Мексико", заяви Марта Барсена, бивш посланик на Мексико в Съединените щати.

Заплахите като "оръжие за преговори"

Тръмп и неговите сътрудници флиртуват с идеята за нахлуване или атакуване на картелите в Мексико още от предизборната си кампания, но с все по-умерен тон.

Шейнбаум потвърди, че идеята за военна намеса на САЩ в Мексико е била повдигана многократно в разговорите ѝ с Тръмп, но каза, че винаги е отхвърляла предложението. Тя вижда, че то не е осъществимо, и настоява, че отношенията ѝ с Тръмп са основани на взаимно уважение.

Заплахата обаче, подобна на тези за тарифите върху мексиканския внос – някои изпълнени, а други не – е била "оръжие за преговори" за получаване на "търговски, дипломатически и политически предимства", смята мексиканският анализатор по сигурността Дейвид Сауседо. Рубио и Тръмп "играят на добъро ченге, лошо ченге", като Тръмп заплашва, а Рубио го поправя, коментира той.

Източник: Getty Images

Мексико прави това, което САЩ искат

Експерти са на мнение, че Мексико прави почти всичко, което Вашингтон е поискал, откакто Тръмп започна да налага мита. Администрацията на Шайнбаум стана по-агресивна към картелите, в сравнение с нейния предшественик. Имаше повече арести, конфискации на наркотици и екстрадиции. Мексико се съгласи и да приема повече депортирани от други страни.

"Интервенция или военни действия в Мексико биха преустановили това сътрудничество", заяви Карлос Перес Рикарт, политически анализатор в Мексиканския център за икономически изследвания и обучение. Това би било голям риск за САЩ, защото те биха останали без партньор, с когото да работят, добави той.

Сауседо заяви, че военни действия на САЩ в Мексико ще изискват пари, логистика и поемане на рискове, докато "един коментар или публикация в социалните мрежи не струва нищо" и е много ефективна стратегия.

Предстои още повече натиск

Анализатори смятат, че заплахите ще продължат да бъдат стилът на преговори на администрацията на Тръмп, особено тази година, когато споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA) е подложено на преразглеждане.

Сауседо смята, че Тръмп би могъл да поиска по-голям достъп за американските служби за сигурност, дори ако операциите бъдат публично представени като координирани и извършвани от Мексико. Той би могъл също така да окаже натиск върху Мексико за по-големи залавяния на известни лица, да спре износа на петрол за Куба, или да заплаши с нови тарифи.

"С продължаващите преговори за наказателни тарифи, законовото преразглеждане на USMCA и деликатната програма за сътрудничество в борбата с наркотиците, мексиканското правителство ще трябва да бъде много внимателно в позицията и изявленията си", заяви Артуро Сарухан, друг бивш мексикански посланик в САЩ. Подкрепата за Мадуро "би струвало скъпо на Мексико", както и продължаващата подкрепа за Куба.

Дипломатът Барсена заяви, че това, с което Мексико все още трябва да се справи, е политическата корупция, свързана с организираната престъпност, като същевременно защитава международното право.

Никой обаче не е склонен абсолютно да изключи военна намеса на САЩ, дори ако възможността е много малка.

"Съединените щати не функционират на рационален принцип. В този момент всички възможности са открити, включително и тези, които бяха немислими преди година", коментира политическият анализатор Перес Рикарт.