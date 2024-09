"Намерете някой, който ви гледа така": Интернет коментира имат ли връзка Илон Мъск и Джорджа Мелони (СНИМКИ и ВИДЕА)

Милиардерът Илон Мъск коментира слуховете, че има връзка с италианската премиерка Джорджа Мелони, след като техни общи снимки предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи.

На снимките основателят на Tesla и италианската министър-председателка се гледат в очите на наградите Global Citizen в Ню Йорк, когато 53-годишният Мъск връчи наградата на 47-годишната Мелони.

"Джорджа Мелони е човек, на когото се възхищавам. Тя е дори по-красива отвътре, отколкото отвън", заяви Мъск на самата церемония като я нарече "автентична, честна и искрена". Иначе уточни, че на връчването на наградите е бил с майка си и няма "никакви романтични отношения с г-жа Мелони".

Много от коментарите на потребители в социалните мрежи обаче са, че снимките провокират към някои догадки.

"Намерете някой, който ви гледа така, както италианската премиерка Джорджа Мелони гледа Илон Мъск", пише един от тях под снимка, запечатила как Мъск докосва рамото на Мелони. Друг просто пише: "Останете с този, който ви гледа така". Трети намеква: "Всички знаем какво се е случило след това".

Вестник "Ню Йорк пост" подхрани спекулациите, като нарече случилото се "публична любовна афера" между най-богатия човек в света и първата жена, министър-председател на Италия.

Мъск и Мелони вече са се срещали няколко пъти. Миналия юни Мелони прие милиардера в резиденцията си в Рим. А през декември те отново се срещнаха в Италия по време на политически фестивал, организиран от крайнодясната партия на Мелони "Италианските братя". Според "Телеграф" темите, които са обсъждали, са били намаляването на раждаемостта на Запад и положителния потенциал на изкуствения интелект.

