Не във филм: Пикап се вряза в бръснарница в Холивуд (ВИДЕО)

Превозното средство счупило прозореца на бръснарицата и блъснало вендинг машина към клиент, който се подстригвал в този момент. Благодарение на бързата си реакция, той се разминал невредим.

Огромният червен пикап бил оставен без надзор на бензиностанция срещу бръснарницата и самопотеглил, допълва uk.yahoo.com. ОЩЕ: Пиян възрастен шофьор влезе в канализационна шахта в Слънчев бряг

That cut it too close! A truck crashed into a barbershop, causing a vending machine to narrowly miss someone getting a haircut. pic.twitter.com/n9tQ8qbwGa