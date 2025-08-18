"Обама даде Крим, Украйна да забрави за НАТО": Тръмп преди срещата със Зеленски

Украинският държавен глава Володимир Зеленски може „почти незабавно“ да сложи край на войната с Русия, но възстановяването на контрола върху окупирания от Русия Крим и присъединяването на Украйна към НАТО не подлежат на обсъждане. Това написа в американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в навечерието на срещата си в Белия дом с украинския лидер и европейски ръководители.

"Президентът Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да се бие", добави той.

"Няма връщане на дадения от Обама Крим (преди 12 години, без нито един изстрел!) и без влизане на Украйна в НАТО. Някои неща никога не се променят!!!", заяви Тръмп.

Кой ще пътува със Зеленски до САЩ?

Днес (18 август) Тръмп и Зеленски, заедно с държавните глави на Франция, Великобритания и Германия, трябва да срещнат в Белия дом.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър да водят видеоконференцията. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е сред европейските лидери, които се очаква да придружат Зеленски, когато той замине за САЩ в понеделник за среща с американския президент Доналд Тръмп.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също обмисля да се присъедини към пътуването. Там ще са още германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджа Мелони.

Визитата следва срещата на Тръмп с руския диктатор Владимир Путин в Аляска на 15 август, където американският лидер заяви, че ще се опита да събере Путин и Зеленски за тристранни преговори за евентуално мирно споразумение. В Аляска не беше постигнат пробив за прекратяване на огъня в Украйна, а изтеклите в западните медии данни от срещата предполагат, че условията на руския диктатор приличат на капитулация на Украйна.