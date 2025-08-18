Тръмп е в стрес ще носи ли Зеленски костюм на срещата, Белия дом с изрично питане до Киев

В Белия дом са под сериозно напрежение дали довечера украинският президент Володимир Зеленски ще се появи в костюм на срещата си с домакина президента на САЩ Доналд Тръмп. Тревогата е толкова голяма, че от администрацията на Белия дом изрично са изпратили запитване до офиса на Зеленски, за да получат отговор на този, изглежда, най-важен въпрос от всички.

Съветник на Тръмп е заявил пред Axios, отчасти на шега, че "би било добър знак за света", ако Зеленски носи костюм в понеделник, но е добавил: "Не очакваме да го направи".

Изданието припомня, че облеклото на Зеленски във военен стил се превърна в проблем за Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, които го нападнаха с подигравки и упреци защо не е в костюм при визитата си в Овалния кабинет през февруари.

Тогава Тръмп не хареса облеклото на Зеленски и при посрещането му коментира саркастично: "Днес е облечен елегантно". Някои американски служители тогава решиха, че проблемът с костюма е изиграл роля в катастрофалния изход на срещата.

Източници са заявили пред изданието, че Зеленски ще се появи в Белия дом тази вечер, облечен в същото черно яке, което носеше на срещата на върха на НАТО в Нидерландия през юни. "Ще бъде "в стил костюм", но не пълен костюм", е казал един от източниците.

На срещата на върха на НАТО Зеленски носеше бизнес костюм за първи път от началото на инвазията през 2022 г., а американски представители коментираха, че Тръмп е останал доволен. "Зеленски дойде като нормален човек, не като луд, и беше облечен като някой, който трябва да е в НАТО. ... Така че проведоха добър разговор", е казал американски представител пред Axios по онова време.

"Би било чудесно, ако носи вратовръзка, но не очакваме да го направи", е коментирал друг източник.

Дали Тръмп отдава повече значение на формата пред съдържанието не може да се каже, но няма как да не направи впечатление следното - дали Зеленски е с костюм и вратовръзка е сериозен проблем за него, но да си изцапан с кръв диктатор, издирван за военни престъпления като Путин не само, че не е, но е достойно да му се постеле червен килим.

Иначе пред изданието източници са добавили, че оценката била, че украинският президент се е подобрил в това да се харесва на Тръмп. "Нека му отдадем заслуженото. Той не е толкова лош, колкото беше преди", заявил друг съветник на Тръмп.

На въпроса дали срещата на върха ще бъде повторение на последния път, когато бе истинско фиаско, същият съветник е отговорил: "Не, абсолютно не."

"И двамата са преодолели много, много неща. Зеленски няма да му показва снимки на мъртви деца и след това да се държи така, сякаш вината е някак си негова. А президентът се е научил просто да оставя настрана всякакви раздразнения и да продължава напред", е казал още източникът.