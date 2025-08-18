Левски пуска в свободна продажба билетите за първия мач с АЗ Алкмаар

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 17:37 часа 372 прочитания 0 коментара
От утре, 19 август, в свободна продажба ще бъдат билетите за домакинството на Левски от плейофния кръг в Лига на конференциите срещу АЗ Алкмаар.

От 10:00 часа ще може да закупите билети на касата пред Сектор „А” на стадион „Георги Аспарухов“, онлайн и в мрежата на Eventim. За удобство на всички привърженици наличните билетите ще бъдат разпределени както за онлайн продажба, така и за физическа продажба на касата пред Сектор „А”.

Максималната бройка, която може да бъде закупена е 4 билета на човек.

При наличие на непродадени билети в деня на мача, 21 август, пропуски ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите на „Синьото“ на Национален стадион „Васил Левски“.

Цени на билетите:

Сектор А, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7: 85 лв. Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А: 60 лв. Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 35 лв. Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 50 лв. Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 35 лв. Отстъпки – 10% (детска карта); 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Деца до 7 години, включително, нямат нужда от билет, но и нямат запазено място.

Деца над 7 години се нуждаят от редовен билет. Деца под 14 години трябва да бъдат придружени от родител, които да попълнят приложената декларация и да я представят преди влизането на Национален стадион „Васил Левски“.

