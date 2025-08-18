Проверки за кражба на вода в Перник: Ето какво установиха

Екипите на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД продължават своите засилени проверки за нерегламентирано ползване на вода. Този път те обхванаха територията на област Перник, съобщиха от холдинга.

Проверката е извършена на 15 август 2025 г. Екипи на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и "Водоснабдяване и канализация" ООД – Перник са направили десетки проверки на имоти в населените места в гр. Перник, с. Рударци, с. Калище, с. Гълъбник и с. Конска в общините Перник, Радомир и Земен. Целта на тази съвместна акция беше не само да се проверят съответните абонати, но да се провери и самият оператор и неговите оперативни и административни възможности да се бори с нерегламентираното ползване на питейна вода. По време на самата проверка бяха съставени три констативни протокола за „кражба“ на вода, като при проверките на терен се установи, че оставените изводи, които не се отчитат от водомер се ползват за поливане на зелени площи. ОЩЕ: Безводието в Кюстендил: Десетки са опитите за незаконно присъединяване към ВиК

Данните от началото на годината

От началото на годината, екипите на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Перник са съставили девет броя констативни протоколи за нерегламентирано ползване на вода, като на база на тях са начислени допълнителни водни количества в размер на над 15 000 лв., разпределени по райони както следва: Брезник - 2 броя; Радомир - 5 броя; Перник - 2 брой;

Неточности от страна на ВиК - Перник

По време на съвместната проверка бяха констатирани някои неточности от страна на „Български ВиК ходлинг“ ЕАД в работата на ВиК оператора по отношение на администрирането на вече заловени абонати, както и в подхода, по който се приоритизират бъдещи проверки и съмнителни абонати.

Дадени са насоки към ВиК оператора за координиране на дейността със съответните териториални органи за спазването на всички ограничения за ползването на питейна вода за непитейни цели. Очакват се до края на поливния сезон съвместни проверки с общините там, където ползването на вода за поливане и измиване е забранено. ОЩЕ: "България има вода": Експерти обясниха защо тя не стига навсякъде