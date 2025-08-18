Българка е реализатор №1 в световния волейбол

19-годишната българка Ива Дудова стана реализатор №1 на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години в Сурабая (Индонезия). Диагоналът на Марица (Пловдив) заби 166 точки (142 атаки, 14 блока, 10 аса), с което си подели приза със звездата на Италия Мерит Адигве. Дудова бе в основата на изключително достойното класиране на "лъвиците", които завършиха планетарния форум на четвърто място.

Тя може да се похвали и с втора позиция при нападалите със 142 точки от атака, като отстъпва само на Ася Золота от Хърватия, която има 145. Ива Дудова приключи турнира с впечатляващите 18.44 точки средно на мач и над 40% ефективност при нападение. Тя обра овациите при една от големите победи на България, а именно срещу Полша на 1/4-финалите, когато блесна с 33 точки.

🇧🇬 Лъвиците U21 завършиха 4-ти в света! 🌍🔥 Загубихме битката за бронза с 1:3 от Бразилия, но спечелихме нещо по-голямо... Posted by Bulgarian Volleyball Federation on Sunday, August 17, 2025

Иначе воденият от Драган Нешич тим не успя да се пребори за бронза. На 1/2-финала отстъпихме на Япония, а в малкия финал българките не успяха да отговорят докрай на Бразилия и загубиха с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25).

Що се отнася до другите индивидуални класации, Елена Коларова е №8 при централните блокировачки с 23 блокади. Маргарита Гунчева е №9 при разпределителните със 171 точни подавания. Либерото Михаела Манолова е №11 при най-добрите защитнички с 89 спасени точки.

