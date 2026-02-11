Масова стрелба в училище в Канада с много жертви (ВИДЕО, СНИМКИ)

Стрелба в гимназия с много жертви в западната провинция Британска Колумбия. За тежкия инцидент съобщи Канадската полиция. Тя потвърди за ситуация с "активен стрелец" в училище в градчето Тъмблър Ридж. Жителите на селището с население от около 2400 души бяха призовани да не излизат от вкъщи. Нападателят е застрелял общо девет души, а след това се е самоубил. Така общият брой на загиналите е 10.

🚨 At least 10 dead and 30 injured after someone wearing a dress opened fire at Tumbler Ridge Secondary School in Canada pic.twitter.com/qTWDgEDFpQ — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) February 11, 2026

Извършителят на атаката застрелял 7 души в гимназия. Над 25 човека са ранени, двама от които са с опасност за живота. Нападателят бил открит мъртъв, като вероятно се е самоубил. Шест жертви са открити в училището, а друг ранен човек е починал по пътя към болницата.

Смята се, че преди това той е убил още двама души. Те били намерени мъртви в жилище, като според властите двете стрелби са свързани. Канадският премиер Марк Карни потвърди, че тази версия изглежда най-вероятна.

Стрелецът е описан като "жена в рокля с кестенява коса".

Полицията смята, че няма други нападатели и опасността вече е отминала.

Тъмблър Ридж се намира на над 1000 километра североизточно от Ванкувър - най-големия град в Британска Колумбия, близо до съседната провинция Алберта.

Стрелбите в училища в Канада са рядкост.

⚡️ 10 dead and 25 injured in school shooting, including the shooter, - CBC



The shooting took place at a school in Tumbler Ridge, Canada. Six victims were found at the school, and another injured person died on the way to the hospital.



Police also discovered two bodies in a… pic.twitter.com/UrmYkYJtSf — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026