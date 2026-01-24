Новата отбранителна стратегия на САЩ: Пентагона обяви ограничено американско участие в Европа

Съюзниците ще поемат пълна отговорност за отбраната на Европа, докато САЩ ще ограничат ролята си само до критична подкрепа. Това е записано в новата отбранителна стратегия на САЩ. А кои са останалите приоритети на американската държавна администрация за защита на собствената им територия: Още: Ново проучване: Американската армия става все по-слаба

Какво още е записано?

⚡️The Pentagon has released a new U.S. National Defense Strategy



— U.S. priorities will be deterring China and defending its own territory.

— Russia will remain a persistent but manageable threat to NATO’s eastern members.

— Russia still possesses significant military and… pic.twitter.com/lMvtdSZX0f — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2026

Русия ще остане постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО;

Русия все още притежава значителни военни и индустриални резерви и демонстрира готовност да води продължителна война близо до границите си;

Още: Морската пехота на САЩ възприе доказало се в небето украинско оръжие

Съюзниците от НАТО са значително по-силни от Русия — разликата е огромна. Само икономиката на Германия надвишава тази на Русия;

Съединените американски щати ще продължат да играят ключова роля в НАТО, като коригират разполагането и операциите на своите сили в отговор на руската заплаха;

Съюзниците от НАТО ще поемат водещата роля в отбраната на Украйна — това е отговорност на Европа;

Гренландия, Панамският канал и Арктика са ключови стратегически възли от интересите на САЩ;

Иранският режим продължава да изгражда своите възможности, може отново да се стреми към ядрени оръжия и заплашва Съединените щати, Израел и регионалната стабилност, е записано в новата отбранителна стратегия на САЩ.

Още: Почти трилион долара: Американската армия днес