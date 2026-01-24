Спорт:

Новата отбранителна стратегия на САЩ: Пентагона обяви ограничено американско участие в Европа

24 януари 2026, 10:55 часа 473 прочитания 0 коментара
Новата отбранителна стратегия на САЩ: Пентагона обяви ограничено американско участие в Европа

Съюзниците ще поемат пълна отговорност за отбраната на Европа, докато САЩ ще ограничат ролята си само до критична подкрепа. Това е записано в новата отбранителна стратегия на САЩ. А кои са останалите приоритети на американската държавна администрация за защита на собствената им територия: Още: Ново проучване: Американската армия става все по-слаба

Какво още е записано?

Русия ще остане постоянна, но управляема заплаха за източните членове на НАТО;

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Русия все още притежава значителни военни и индустриални резерви и демонстрира готовност да води продължителна война близо до границите си;

Още: Морската пехота на САЩ възприе доказало се в небето украинско оръжие

Съюзниците от НАТО са значително по-силни от Русия — разликата е огромна. Само икономиката на Германия надвишава тази на Русия;

Съединените американски щати ще продължат да играят ключова роля в НАТО, като коригират разполагането и операциите на своите сили в отговор на руската заплаха;

Съюзниците от НАТО ще поемат водещата роля в отбраната на Украйна — това е отговорност на Европа;

Гренландия, Панамският канал и Арктика са ключови стратегически възли от интересите на САЩ;

Иранският режим продължава да изгражда своите възможности, може отново да се стреми към ядрени оръжия и заплашва Съединените щати, Израел и регионалната стабилност, е записано в новата отбранителна стратегия на САЩ. 

Още: Почти трилион долара: Американската армия днес

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ армия САЩ Национална отбранителна стратегия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес