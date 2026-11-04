Колко струва на Европа затварянето на Ормузкия проток: Урсула фон дер Лайен представи сметката

Затварянето на Ормузкия проток струва на Европейския съюз допълнителни 127 милиарда евро. Това са цифрите, цитирани от Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, в речта ѝ на срещата на върха „WinWin“, проведена в Кралската библиотека на Белгия в Брюксел. От тази трибуна фон дер Лайен отправи и апел – да се гарантира, че Европа не е просто място на „велики научни открития“, а да се върне към това да бъде „мястото, където тези открития създават нови индустрии и добри и устойчиви работни места за европейските хора“.

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Според Лайен, „Европа започва от силна позиция“, защото „тя притежава почти 30% от световните патенти в областта на чистите технологии“ и „почти една на всеки три квантови компании в света е базирана в ЕС“. Има „водещи световни университети и изследователски институти и освен това достъпът до висше образование е безплатен“. И въпреки че Европа продължава „да бъде начело на много от технологиите, които ще оформят нашето бъдеще“, това не е достатъчно, за да „се превърне в идеалното място за основаване, разрастване и превръщане на иновативни бизнеси“. Поради тази причина фон дер Лайен предложи стратегия, основана на три приоритета.

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Първото е да „се използва пълноценно мащабът на нашия единен пазар “. Единният пазар на ЕС обхваща „450 милиона души“, но „нашите новатори не са в състояние да използват напълно неговия потенциал“, защото „предприемач, който желае да се разшири в цяла Европа, все още се сблъсква с лабиринт от различни правила и изисквания“, с „27 правни системи и над 60 различни вида национални форми на дружества“, каза фон дер Лайен. Европейската комисия възнамерява да промени тази ситуация чрез „EU Inc.“, т. нар. „28-ми режим “. Това е „единен, опростен модел на дружество, валиден в цяла Европа“, който „позволява на предприемачите да създадат компания изцяло онлайн, от всяка точка на Европа, в рамките на 48 часа и за по-малко от 100 евро“, обясни председателят на Еврокомисията, като по този начин се улеснява „стартирането, развитието и разширяването на предприятия в рамките на Европейския съюз“.

Предупреждение: Европа е изправена пред криза, ако не бъде отворен Ормузкия проток

Същевременно стана ясно, че Европа рискува недостиг на газ тази зима, освен ако президентът Доналд Тръмп не постигне споразумение с Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. За това предупреди във вторник Международната агенция по енергетика. Складовете може да бъдат запълнени само на 10%, ако маршрутът за доставка остане затворен до началото на следващата година и Европа преживее студена зима, изчисляват експертите. Комбинацията би застрашила доставките по време на студените периоди в края на сезона и би удължила натиска върху цените.

Опасността започва много преди изчерпването на резервите. При достигане на под 30% от работния капацитет, хранилищата губят част от способността си да доставят газ бързо до домакинствата и промишлените потребители. „Това би изложило европейския пазар на късни студове“, се казва в тримесечния доклад на МАЕ за газа.

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Германските складови помещения са запълнени до под две трети, което не отговаря на законовото изискване на страната за 80% ниво на запълване преди зимата. Според The ​​Telegraph, започването на сезона за презареждане с изчерпани резерви би задържало цените на бензина високи и след непосредствения зимен спад.

Предупреждението поставя енергийния риск на Европа в центъра на следващите стъпки на Тръмп спрямо Иран. Той обеща да прекрати блокадата на Ормузкия проток от страна на Техеран след междинните избори за Конгреса на САЩ във вторник. Доклади от миналия месец повдигнаха въпроса за възможността за подновяване на американските бомбардировки още в сряда. В понеделник обаче Axios съобщи, че Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че иска да даде повече време на дипломацията.

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Иранските медии отделно съобщиха, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е одобрил мирните преговори с Вашингтон, след като ирански представители проведоха разговори през уикенда с катарски посредници. Тези доклади доведоха до спад на европейските цени на газа с повече от 10%, до малко над 93 евро за мегаватчас.

Въпреки това цените остават доста високи: МАЕ заяви, че европейският спот газ през третото тримесечие е струвал с 90% повече отколкото година по-рано.

Американският износ оставя празнина

Катарските доставки на газ са блокирани поради затварянето на Ормузкия газ от март насам. За разлика от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които пренасочиха износа на суров петрол чрез алтернативни маршрути, Катар не може да пренасочи по подобен начин своя газ.

По-високият износ от САЩ само частично компенсира липсващите катарски обеми. Купувачите в Южна Корея и Япония също често предлагат по-висока цена от европейските клиенти за американски доставки. „Като цяло слабата позиция на ЕС по отношение на съхранението на газ прави континента по-изложен от обикновено на пазарни и метеорологични сътресения“, заявиха от МАЕ.

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Патрик Пуяне, главен изпълнителен директор на TotalEnergies, предложи различна оценка в понеделник, твърдейки, че Европа ще си осигури достатъчно газ, но на значително по-високи цени. Той каза, че пазарите са предвидили края на войната през лятото, но не са успели да предвидят по-бързо покачване на цените на газа. „Ще платим повече от другите; това е просто“, категоричен е той.