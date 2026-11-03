Рязък срив в цените на петрола: Ще падат още, заяви Тръмп, но обещанието "изгоря" за няколко часа (ВИДЕО)

Цената на петрола в понеделник падна до най-ниското си ниво от повече от две седмици на фона на новите надежди за пробив, който да сложи край на войната между САЩ и Иран. Суровият петрол тип "Брент" - международен еталон, който е референтен за Европа, поевтиня с близо 8%, или с около 9 долара за барел, слизайки за един ден от 113,43 до 104,77 долара за барел. Това беше най-ниското ниво от 10 октомври.

BIG: Oil prices fell nearly 8% today. Brent fell to $104.50 a barrel and WTI to $96.11. https://t.co/UlyG8OcQaO — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Американският сорт WTI слезе надолу също с близо 8 на сто, като разликата за един ден беше 8 долара за барел спрямо предходния - слизане от 104,12 до 96, 46 долара. Цените на петрола спаднаха, след като Техеран разкри, че преговорите със САЩ за прекратяване на осеммесечния конфликт продължават. Американският президент Доналд Тръмп дори се похвали, че "цената на петрола е спаднала с десет долара, което е най-големият спад в историята. Никога досега не е имало ден, в който цената на петрола да е спаднала толкова много. И ще продължи да пада още много, защото печелим в конфликта с Иран. Печелим с лекота".

Само че изявлението на републиканеца, дадено в навечерието на междинните избори в САЩ, е преувеличено - не става дума чак за спад от 10 долара, а по-малък. Освен това спадът е най-резкият еднодневен само за последните три месеца (от юли насам), а не в цялата история. Исторически пазарът на петрол е преживявал далеч по-драматични сривове – например през април 2020 г. или по време на финансовата криза през 2008 г.

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Trump: Oil today is down ten dollars, which is the biggest drop in oil in history. There’s never been any single day where oil has gone down that much. And it’s going to go down a lot further, because we’re winning with Iran. We’re easily winning. https://t.co/vQS13QBDvw — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Цените във вторник, 3 ноември

Цените днес, 3 ноември, отбелязаха отново ръст в началото на азиатската търговия след съобщение, че САЩ са нанесли удар по иранския остров Кешм. Това пак породи опасения от ескалация на продължаващия вече осем месеца конфликт и продължителни прекъсвания в доставките на петрол от Близкия изток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ се повишиха с 48 цента до 105,25 долара за барел в началото на деня, а към 9:15 ч. българско време цената е още по-висока - 107,09 долара, или с над 2,40 долара повишение.

Американският суров петрол WTI повиши цената си с 47 цента до 96,93 долара за барел в началото на търговията, а към 9:15 ч. наше време се търгува за 98,57 долара, или с над 2 долара спрямо затварянето на предходната сесия. Тези данни, цитирани от платформата с информация в реално време на CNBC, показват, че спадът от вчера започва да се неутрализира постепенно.

САЩ нанесоха удари по иранския остров Кешм, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официални лица. Някои от тях описаха ударите като отбранителни по характер, с цел да се попречи на Иран да има свободата да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Тази новина отново добави известна степен на рискова премия към цената на петрола - настроенията сред търговците пак се преобръщат.

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Междувременно Техеран заяви в понеделник, че контактите между Иран и САЩ за прекратяване на конфликта продължават, след като дните на ирански преговори с посредници от Катар приключиха с променени предложения, но без пробив. В понеделник Тръмп изрази съмнения дали ще изпълни заплахата си за възобновяване на военните удари срещу Иран, като заяви, че е възможно да се постигне споразумение с Техеран.