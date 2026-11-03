Наръчник за оцеляване при ядрен удар: Държавната телевизия в Иран пусна инструкции след заплаха от Тъкър Карлсън (ВИДЕО)

Осемминутно видео за гражданска отбрана и списък с инструкции за населението разясняват на иранците как да реагират, ако в близост до тях бъде взривено ядрено оръжие. Материалът се разпространява в иранска държавна медия и в социалните мрежи на фона на предполагаемо твърдение за ядрен удар от страна на САЩ. Всичко това се случва след призив за такава атака към Доналд Тръмп, отправен от известния пропагандист и конспиратор Тъкър Карлсън.

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Инструкциите

На 3 ноември „Ал Арабия“ съобщи, че иранската държавна телевизия е излъчила предупреждението. В репортажа са изброени пет точки, преведени от турската платформа Clash Report:

Не гледайте към ярката светкавица на експлозията. Скрийте се зад преграда, легнете на земята и си покрийте главата и лицето. След като взривната вълна отмине, влезте в най-близката сграда. Не оставайте да гледате или да снимате, не се укривайте в кола и стойте далеч от прозорци и външни стени. Измийте се с хладка вода и сапун и използвайте обикновен шампоан без балсам. Ако не е възможно да се изкъпете, почистете лицето, ръцете и откритата кожа с вода или мокри кърпички. Използвайте бутилирана вода и пакетирана храна и бъдете готови да останете в убежището поне 24 часа. Ако избухне пожар или има опасност сградата да се срути, преместете се в по-безопасно убежище. Не приемайте, че обстановката е безопасна след 24 часа. Следете официалните съобщения и изявленията за извънредни ситуации, за да намерите безопасен изход.

🚨التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات الأخبار الإيرانية تنشر فيديو تحذير للمواطنين إذا وقعت ضربة نووية وعدة تعليمات للتعامل مع الانفجار النووي:- 🔴 لا تنظروا إلى الضوء شديد الانفجار. 🔴 إن كنتم في الخارج ولم تتمكنوا فوراً من دخول مبنى، احتموا خلف حاجز، واستلقوا على الأرض، وغطوا الرأس والوجه. 🔴 بعد مرور موجة الانفجار ادخلوا أقرب مبنى، لا تبقوا للمشاهدة أو التصوير، ولا تحتموا داخل السيارة. 🔴 داخل المبنى اذهبوا إلى القبو أو الوسط، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية. 🔴 أغلقوا الأبواب والنوافذ، وأطفئوا المكيف أو أي تهوية تسحب هواءً من الخارج. 🔴 إذا تعرضتم للجو الخارجي اخلعوا الملابس الخارجية دون نفضها، وضعوها في كيس محكم بعيدًا عن الناس لكن لا تخرجوا لرميه خارجاً. 🔴 اغتسلوا بماء فاتر وصابون، واستخدموا شامبو عادي بلا بلسم، وإن تعذّر الاستحمام فنظّفوا الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة. 🔴 استخدموا مياهًا معبأة وطعامًا مغلفًا، واستعدوا للبقاء في الملجأ 24 ساعة على الأقل. 🔴 لا تفترضوا أن البيئة أصبحت آمنة بعد 24 ساعة، اتبعوا الإعلانات الرسمية وبيانات الطوارئ لمسار الخروج الآمن. 🔴 إن اندلعت نيران في المبنى أو خُشي انهياره، انتقلوا إلى ملجأ أكثر أمانًا. 🔴 راجعوا هذه التعليمات مع العائلة مسبقًا لتقليل الأضرار. — أكسيوس (@Axios_ar) November 3, 2026

По-дълга версия на инструкциите, публикувана в X от акаунта на арабски език Axios_ar, добавя още стъпки. В нея се посочва да се преместите в мазето или в централна стая, да затворите вратите и прозорците и да изключите климатика или всякаква вентилация, която вкарва въздух отвън. Също така се посочва да свалите връхните дрехи, без да ги разтърсвате, и да ги запечатате в торба.

"Седмица на пасивната отбрана"

India Today съобщи, че иранската държавна информационна агенция IRNA е публикувала препоръката и видеото на 29 октомври като част от „Седмицата на пасивната отбрана“. Според агенцията видеото е било разпространено от службите за спешна помощ в провинция Исфахан.

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Ебрахим Аделзаде, заместник-ръководител на отдела за образование и научни изследвания в Обществото на Червения полумесец в Исфахан, заяви пред IRNA: „Мазето или стая в централната част на сградата, отдалечена от прозорците, може да бъде подходящо укритие, ако достъпът до нея е безопасен".

Абас Абеди, говорител на службите за предболнична спешна помощ в Исфахан, предупреди да не се приемат йодни таблетки без лекарско предписание.

Иран отбелязва „Седмицата на пасивната отбрана“ вече повече от десетилетие, но няма никакви следи от по-ранно ръководство за действие при ядрена атака. По време на 12-дневната война срещу Израел през юни 2025 г. иранските власти увериха обществеността, че радиацията не се е разпространила извън целевите обекти, които бяха поразявани от израелските и американските сили.

Призив на Тъкър Карлсън разпали страхове

Предупреждението следва дълъг пост в X на коментатора Такър Карлсън, публикуван рано сутринта на 2 ноември. „Под натиска на израелския премиер Бенямин Нетаняху администрацията на Тръмп може да е на прага на ядрен удар срещу Иран в рамките на няколко дни“, написа той.

Карлсън посочи планината Пикакс в Централен Иран като цел. Той написа, че „нито едно конвенционално оръжие от американския арсенал не може да пробие 300 фута твърд гранит, за да унищожи тунелите, където се предполага, че се извършва обогатяването (на уран - бел. ред.). Единственият военен вариант е ядрен удар".

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Американският пропагандист цитира анонимен „информиран наблюдател“, който казвал: „Биби (израелският премиер Бенямин Нетаняху - бел. ред.) се обажда на Тръмп по този въпрос всеки ден“. Карлсън пишеше, че Тръмп вероятно ще вземе решение до 7 ноември и че президентът „се колебае“ - не цитира обаче никакви конкретни доказателства.

Според брояча на социалната мрежа X публикацията му е събрала над 87 милиона прегледа.

Вашингтон и Израел отхвърлят твърдението

Служител на Белия дом заяви в понеделник пред The War Zone: „Президентът Тръмп разполага с широк спектър от възможности по отношение на Иран и ще направи това, което е правилно, за да гарантира безопасността на американския народ“. Служителят добави, че Карлсън „няма представа за военното планиране или за мисленето на върховния главнокомандващ“.

Израелският посланик в ООН Дани Данон заяви пред Al Arabiya English, че разговорите за ядрен удар са „налудничави“. „Никой дори не обсъжда това нито в САЩ, нито в Израел“, каза той и заяви, че Нетаняху „не оказва натиск върху президента Тръмп“.

Israel's UN Ambassador Danny Danon calls reports of a potential U.S. nuclear strike on Iran "delusional." https://t.co/jJ8vBf5zwJ — Clash Report (@clashreport) November 2, 2026

Анализаторът по иранските въпроси Вали Наср, който цитира публикацията на Карлсън, написа в X: „Ако това е вярно, е сериозно обвинение срещу администрацията – не защото САЩ биха обмислили такова безумие, а защото биха го направили под натиска на друга държава".

Двама експерти по ядрена политика заявиха пред TWZ, че удар е малко вероятен. Ханс Кристенсен от Федерацията на американските учени го определи като „много малко вероятен“. Дарил Кимбол от Асоциацията за контрол над въоръженията каза: „Вероятно ли е? Не".

На 15 октомври Тръмп заяви пред Newsmax: „Не, не бих използвал ядрено оръжие. Нямаме нужда от това". Той каза същото през април и на 31 август. В събота републиканецът заяви, че САЩ все още трябва да „се погрижат“ за един или два ирански ядрени обекта. В понеделник вечерта той заяви пред Fox News, че САЩ могат да нанесат удар именно по планината Пикакс, за която говереше Карлсън, „за един час, веднага щом решим, по всяко време, когато пожелаем“.

Trump on Iran: We might have to go after Pickaxe, but that's not a big deal. We can do it in literally one hour. https://t.co/ZLuHVZYY4j — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Тръмп също така заяви пред Axios: „Така или иначе, ще предприемем нещо, но няма защо да бързаме".

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Какво има в Пикакс?

Планината Пикакс, или Ку-е Коланг Газ Ла, е тунелен комплекс в близост до обекта за обогатяване на уран в Натанз. Иран отрича да извършва ядрена дейност там. През септември Центърът за стратегически и международни изследвания заяви, че сателитни снимки показват, че обектът все още не изглежда способен да извършва обогатяване. Той не е бил поразен.

В понеделник САЩ нанесоха ограничени удари по иранския остров Кешм, съобщиха трима американски официални представители пред CNN, потвърждавайки информация на WSJ. Те определиха действието като отбранително. Един от тях заяви, че това е отговор на обстрела на американски самолет от страна на Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в понеделник, че консултациите чрез посредници „са много интензивни“. Той каза, че „всичко зависи от политическата рационалност на Вашингтон“.

Иранските преговарящи напуснаха Доха в неделя след тридневни преговори с катарските посредници. В момента се обсъжда проект на предложение. Катарските посредници заминаха за Техеран в понеделник вечерта, като все още не е постигнато окончателно споразумение.

Междувременно Иранската революционна гвардия публикува кадри, на които се вижда представителят на Върховния лидер на Иран при гвардията, докато инспектира тунели за морски ракети в южната част на страната, в които са разположени противокорабни ракети и бързи атакуващи катери.

Iran’s IRGC released footage of Iran's Supreme Leader’s representative to the IRGC inspecting naval missile tunnels in southern Iran, housing anti-ship missiles and fast attack boats. https://t.co/R2v2YMOory — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026