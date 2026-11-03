Войната с Иран: Тръмп загатна, че може да бомбардира там, където Тъкър Карлсън каза, че ще има ядрен удар (ВИДЕО)

"Може и да ударим Пикакс, но не е голяма работа - за един час можем да го направим". Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред Fox News, докато обясняваше как "буквално сме ударили" всички обекти в Иран, които са свързани с иранската ядрена програма - Още: САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток (ВИДЕА)
Trump on Iran: We might have to go after Pickaxe, but that's not a big deal. We can do it in literally one hour. https://t.co/ZLuHVZYY4j— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026
Пикакс е планина в Централен Иран и израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е възобновило програмата си за обогатяване на уран именно там. А бившият водещ във Fox News Тъкър Карлсън избухна преди малко над денонощие, че Тръмп мисли дали да нанесе ядрен удар там, като израелският премиер Бенямин Нетаняху постоянно го притискал и "го врънкал" да го направи - ОЩЕ: Тъкър Карлсън тръби: Тръмп мисли да нанесе ядрен удар по Иран
Междувременно, пред "Ал Арабия" посланикът на Израел в ООН Дани Данон отговори на въпроса за потенциален ядрен удар в Иран. Той каза, че това "безумно" и че никой в САЩ и Израел не о обсъжда такова нещо. "Бих ви посъветвал да не повтаряте безумия и халюцинации от социалните мрежи", добави Данон.
Israel's UN Ambassador Danny Danon calls reports of a potential U.S. nuclear strike on Iran "delusional." https://t.co/jJ8vBf5zwJ— Clash Report (@clashreport) November 2, 2026