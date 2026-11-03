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Войната с Иран: Тръмп загатна, че може да бомбардира там, където Тъкър Карлсън каза, че ще има ядрен удар (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 7:39 часа 1059 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Войната с Иран: Тръмп загатна, че може да бомбардира там, където Тъкър Карлсън каза, че ще има ядрен удар (ВИДЕО)

"Може и да ударим Пикакс, но не е голяма работа - за един час можем да го направим". Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред Fox News, докато обясняваше как "буквално сме ударили" всички обекти в Иран, които са свързани с иранската ядрена програма - Още: САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток (ВИДЕА)

Пикакс е планина в Централен Иран и израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е възобновило програмата си за обогатяване на уран именно там. А бившият водещ във Fox News Тъкър Карлсън избухна преди малко над денонощие, че Тръмп мисли дали да нанесе ядрен удар там, като израелският премиер Бенямин Нетаняху постоянно го притискал и "го врънкал" да го направи - ОЩЕ: Тъкър Карлсън тръби: Тръмп мисли да нанесе ядрен удар по Иран

Междувременно, пред "Ал Арабия" посланикът на Израел в ООН Дани Данон отговори на въпроса за потенциален ядрен удар в Иран. Той каза, че това "безумно" и че никой в САЩ и Израел не о обсъжда такова нещо. "Бих ви посъветвал да не повтаряте безумия и халюцинации от социалните мрежи", добави Данон.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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