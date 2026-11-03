Републиканците са шокирани от последната реч на Тръмп: 1 час говори за тръбите в басейна си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп шокира и разочарова републиканците с последната си реч в навечерието на междинните избори: вместо да обсъжда икономиката или свършеното от партията, той говори в продължение на час как върви ремонтът на басейна му в Белия дом. Тръмп пространно запозна присъстващите с ръждясалите тръби в басейна, които били заменени с напълно нови, съобщи The Wall Street Journal. Също толкова подробно Тръмп се спря на ремонта на фонтани, почиствнето на сгради от граафитите и обновяването на тревните площи около Националната алея във Вашингтон и пространството около Мемориала на Линкольн.

"Тръбите бяха много стари и в лошо състояние. Сега са напълно реновирани. Това са чисто нови тръби", каза Тръмп, показвайки гордо снимки на басейна.

Речта му предизвика недоволство сред републиканците, включително сред съветници в Белия дом, отбелязва изданието. Те очакваха Тръмп да се съсредоточи, примерно, върху намаляването на данъците и засилената гранична сигурност или други важни теми.

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