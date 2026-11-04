Предупреждение от Израел: Иран може да използва химическо оръжие

Израел е споделил разузнавателна информация със САЩ, според която Иран обмисля употребата на химическо оръжие срещу своите противници. Някои американски служители сравниха твърденията с погрешните разузнавателни данни за оръжията за масово унищожение, станали предтекст за започването на войната в Ирак от 2003 година. Някои представители на САЩ и страните от Персийския залив подозират, но без доказателства, че премиерът Бенямин Нетаняху се опитва да тласне президента Доналд Тръмп обратно към война.

Дългогодишно израелско твърдение

Израел отдавна обвинява Иран в развитието на тайна химическа програма. Нетаняху заяви през юли, че Иран „определено“ има химически оръжия, съобщи JNS. От своя страна Вашингтон е установил, че Иран не спазва Конвенцията за химическите оръжия. Но не е твърдял, че има значителни запаси от десетилетия, съобщи Defense News. Иран нарече твърдение на САЩ от 2018 г. „безпочвено“, припомня Ройтерс.

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Преговори на ръба

Докладът се появява, докато преговорите между САЩ и Иран са в застой. Тръмп заяви, че няма да атакува преди края на междинните избори във вторник, съобщи „Ню Йорк Таймс“ . Той намекна, че всички залози са отменени след това.

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Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран е дал твърд отговор на САЩ. По-късно пък Мохсен Резаеи заяви, че отговорът на Вашингтон не е бил убедителен.

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