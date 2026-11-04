Ударени кораби край България:

Предупреждение от Израел: Иран може да използва химическо оръжие

04 ноември 2026, 1:53 часа 836 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Предупреждение от Израел: Иран може да използва химическо оръжие

Израел е споделил разузнавателна информация със САЩ, според която Иран обмисля употребата на химическо оръжие срещу своите противници. Някои американски служители сравниха твърденията с погрешните разузнавателни данни за оръжията за масово унищожение, станали предтекст за започването на войната в Ирак от 2003 година.  Някои представители на САЩ и страните от Персийския залив подозират, но без доказателства, че премиерът Бенямин Нетаняху се опитва да тласне президента Доналд Тръмп обратно към война.

Дългогодишно израелско твърдение

Израел отдавна обвинява Иран в развитието на тайна химическа програма. Нетаняху заяви през юли, че Иран „определено“ има химически оръжия, съобщи JNS. От своя страна Вашингтон е установил, че Иран не спазва Конвенцията за химическите оръжия. Но не е твърдял, че има значителни запаси от десетилетия, съобщи Defense News. Иран нарече твърдение на САЩ от 2018 г. „безпочвено“, припомня Ройтерс.

Още: Колко струва на Европа затварянето на Ормузкия проток: Урсула фон дер Лайен представи сметката

Преговори на ръба

Докладът се появява, докато преговорите между САЩ и Иран са в застой. Тръмп заяви, че няма да атакува преди края на междинните избори във вторник, съобщи „Ню Йорк Таймс“ . Той намекна, че всички залози са отменени след това.

Още: Наръчник за оцеляване при ядрен удар: Държавната телевизия в Иран пусна инструкции след заплаха от Тъкър Карлсън (ВИДЕО)

Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Иран е дал твърд отговор на САЩ. По-късно пък Мохсен Резаеи заяви, че отговорът на Вашингтон не е бил убедителен.

Още: Войната с Иран: Тръмп загатна, че може да бомбардира там, където Тъкър Карлсън каза, че ще има ядрен удар (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Израел САЩ химическо оръжие война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес